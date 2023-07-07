Світові ціни на продовольство в червні продовжили зниження - ФАО

Світові ціни на продовольство в червні продовжили зниження, йдеться в черговому огляді ФАО (продовольча і сільськогосподарська організація ООН).

Індекс цін на продовольство минулого місяця становив 122,3 пункту, що на 1,4% нижче за показник травня і на 23,4% нижче максимального рівня березня 2022 року.

Індекс цін на зерно в червні порівняно з травнем знизився на 2,1% і на 23,9% - у річному вираженні. Зниження пов'язане з падінням світових цін на всі основні зернові. Найбільше подешевшало фуражне зерно - на 3,4%.

Індекс цін на рослинні олії порівняно з травнем знизився на 2,4% і досяг найнижчого рівня з листопада 2020 року. "Зниження значення цього індексу зумовлено падінням світових цін на пальмову та соняшникову олії на тлі деякого зростання котирувань соєвої та ріпакової олій", - пояснюється в огляді.

Індекс цін на молочну продукцію за місяць знизився на 0,8%, у річному вираженні - на 22,2%. "Зафіксоване в червні зниження пов'язане з падінням міжнародних цін на сир, зумовленим наявністю значної експортної пропозиції, передусім у Західній Європі, на тлі сезонного збільшення виробництва молока та деякого зниження роздрібного продажу", - йдеться в огляді.

Індекс цін на м'ясо в червні практично не змінився, у річному вираженні - знизився на 6,4%. "Зростання міжнародних котирувань на м'ясо птиці та свинину в червні було практично повністю нівельоване зниженням котирувань на яловичину та баранину, - пояснили експерти. - Міжнародні ціни на м'ясо птиці продовжили зростання, що пояснюється високим імпортним попитом з боку Східної Азії. Своєю чергою, зростання цін на свинину пов'язане зі збереженням обмеженої пропозиції в провідних регіонах-виробниках, насамперед у Євросоюзі".

Індекс цін на цукор у червні виявився на 3,2% нижчим за травневе значення і є його першим зниженням після безперервного чотиримісячного зростання. У річному вираженні міжнародні котирування все ще вищі на 29,7%. "Зафіксоване в червні зниження міжнародних цін на цукор зумовлене, головним чином, гарним урожаєм цукрової тростини в Бразилії та зниженим імпортним попитом у світі, особливо з боку Китаю - другого за обсягом імпортера цукру в світі", - йдеться в огляді.

Індекс продовольчих цін ФАО - це середньозважений показник, що відстежує динаміку міжнародних цін на п'ять основних продовольчих товарних груп.