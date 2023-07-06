ФАО надасть малим фермерам прифронтових областей насіння зернових для осінньої посівної

Продовольча і сільськогосподарська організація ООН (ФАО) за фінансової підтримки урядів Японії та Норвегії оголосила про старт програми підтримки малих фермерів в осінній посівній кампанії 2023 року, повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики і продовольства України.

Згідно з повідомленням, у рамках програми фермери можуть отримати по 2 тонни насіння озимих культур, яких достатньо для засіву 10 га землі. Заявники можуть обрати одну з двох озимих культур - пшеницю або ячмінь.

У програмі можуть брати участь лише фізичні особи-підприємці та фізичні особи, які володіють або орендують сільськогосподарські угіддя площею від 5 до 100 га в дев'яти областях України, що найбільше постраждали від війни, - Сумській, Чернігівській, Донецькій, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Херсонській та Одеській.

Заявки на участь у програмі приймають через Державний аграрний реєстр (ДАР) до 20 липня 2023 року.

