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АНАЛІТИКА

Аграрії отримали з початку року кредитів на 40 мільярдів

13:12 05.07.2023 |

Новини АПК

 

Із початку року за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9" 6,39 тис. підприємств отримали 24 млрд грн. Загалом цьогоріч 8 тис. українських агропідприємств отримали понад 40 млрд грн банківських кредитів на розвиток господарств.

Як ідеться в повідомленні Мінагрополітики, зокрема, за програмою "Доступні кредити 5-7-9" більше всього отримали підприємства таких областей:

* Кіровоградська - 2,7 млрд грн виділено для 892 господарств;
* Вінницька - 2,53 млрд грн - для 796 господарств;
* Одеська - 2,3 млрд грн - для 604 господарств;
* Київська - 2,3 млрд грн - 521 господарства.

Найбільший обсяг кредитів за різними програмами отримали аграрії таких областей:

* Київська - 7,8 млрд грн виділено для 621 підприємства;
* Вінницька - 4,17 млрд грн - для 938;
* Дніпропетровська - 3,4 млрд грн - для 528;
* Кіровоградська - 3,1 млрд грн - для 1 033;
* Одеська - 2,89 млрд грн - для 711.

Програма "Доступні кредити 5-7-9" спрощує доступ мікро- та малого бізнесу до банківського кредитування. Аграрії можуть отримати кредит у розмірі до 90 млн грн. Кредитування надається під 5-9% річних, залежно від категорії кредиту та суб'єкта підприємництва.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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