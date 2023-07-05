Експорт «зерновим коридором» упав за тиждень на 23%, ситуація критична, – УКАБ

За 48 тиждень роботи "зернового коридору", з 26 червня по 2 липня 2023 року, через морські порти Одеської області було експортовано 275,7 тис. тонн агропромислової продукції, що на 23% менше відвантажень цим каналом, ніж тиждень тому.

Як ідеться в повідомленні асоціації "Український клуб аграрного базнесу", кількість кораблів, що були завантажені за цей тиждень, залишалася сталою - 6 одиниць. Однак ці судна ще не пройшли необхідну інспекцію для продовження руху далі до клієнтів та очікують її.

Крім цього, знижується кількість суден, які пройшли інспекцію на вхід. За минулий тиждень таких суден було лише 4. Водночас, в Україні розпочалися жнива і в найближчій перспективі значно збільшиться потреба в безпроблемному експорті агропромислової продукції з України. Поточні темпи роботи "зернового коридору" залишаються недопустимо низькими.

Найбільші обсяги експорту протягом 48 тижня роботи "зернового коридору" становили:

* кукурудза (43% експорту за цей період);

* макуха соняшникова (23%);

* олія соняшникова (23%).

Українська продукція попрямувала в країни Азії (Китай, Індія та Туреччина), Європи (Нідерланди) та Африки (Джибуті).

Усього з початку роботи "зернового коридору" з 1 серпня 2022 року по 2 липня 2023 року вдалося експортувати 32,8 млн тонн продукції АПК нашим іноземним партнерам.

Раніше в УКАБ повідомили, що експорт української аграрної продукції в червні збільшився попри блокування "зернового коридору".