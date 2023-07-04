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АНАЛІТИКА

В Україні за два роки продали 1% сільськогосподарських земель

13:31 04.07.2023 |

Новини АПК

 

В Україні за два роки існування ринку землі з 1 липня 2021 року по 1 липня 2023 року було продано 1% земель сільськогосподарського призначення, які раніше були під мораторієм на продаж.

Про це розповів заступник міністра аграрної політики та продовольства України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Денис Башлик під час пресконференції в Укрінформі.

"Так збіглося, що кількість підмораторної землі складала 27,5 млн гектар. У нас на сьогодні за два роки перебування землі в обігу було продано-куплено всього 1% від всіх підмораторних земель", - сказав він.

Башлик зазначив, що за даними Мінагрополітики, в Україні за два роки існування ринку було укладено договори з купівлі-продажу або дарування 275 157 га землі сільськогосподарського призначення. Загалом на ринку вже укладено 85 247 договорів з купівлі-продажу або дарування с/г земельних ділянок.

Заступник міністра додав, що середня ціна за гектар в Україні становить 39 188 грн за га, при цьому у 2021 році вона становила 32 972 грн.

Як повідомляв Укрінформ, ринок землі в Україні офіційно стартував 1 липня 2021 року. До 2024 року купувати сільськогосподарську землю можуть тільки фізособи-громадяни України з обмеженням у 100 гектарів. Закон про ринок землі забороняє купувати землю іноземцям.
 

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