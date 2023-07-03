Фінансові новини
- |
- 03.07.23
- |
- 18:33
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Україна за рік експортувала майже 49 мільйонів тонн зерна
13:00 03.07.2023 |
Україна експортувала у 2022/2023 маркетинговому році (з 1 липня 2022 року по 30 червня 2023 року) 48,996 мільйона тонн зернових і зернобобових.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.
Зазначається, що у 2022/2023 МР, станом на 30 червня, Україна експортувала 16,836 млн т пшениці, 2,704 млн т ячменю, 18 тис. т жита та 29,128 млн т кукурудзи.
Для порівняння: з липня 2021 року по 29 червня 2022 року Україна експортувала 48,355 млн т зернових та зернобобових у тому числі: 18,72 млн т пшениці, 5,747 млн т ячменю, 161,5 тис. т жита та 23,409 млн т кукурудзи.
У червні 2023 року з України експортували 3,658 млн т зернових та зернобобових (за 29 днів червня торік - 1,256 млн т), зокрема 1,338 млн т пшениці (у червні торік - 122 тис. т), 57 тис т ячменю (у червні 2022 року - 31 тис. т) та 2,257 млн т кукурудзи (1,092 млн т). У червні цього року та у червні минулого року Україна не здійснювала експорт жита.
Від початку 2022/2023 МР Україна експортувала 153,6 тис. т борошна (у 2021/2022 МР - 70,7 тис. т).
Як повідомлялося, за даними Мінагрополітики Україна у січні-травні 2023 року експортувала понад 22,5 млн т зернових, у тому числі понад 14,3 млн т кукурудзи, понад 7,2 млн т пшениці та понад 977 тис. т ячменю.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Залужний, Шаптала разом із енергетиками опрацювали питання обміну інформацією
ТОП-НОВИНИ
|Регулятор скасував підвищення тарифів на холодну воду
|В Гаазі почав роботу Міжнародний центр з переслідування за злочин агресії проти України
|Кабмін дозволив підвищувати ціни на соціальні продукти без обов'язкового декларування
|Нацкомісія передумала перейменовувати Запоріжжя
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|У будівельній галузі України прогнозують зростання робочих місць - Мінвідновлення
|Кабмін призначив нового керівника для єдиного виробника урану в Україні
|Україна створить окремий суд з захисту прав інвесторів
|Автогаз на АЗС здорожчав на 1 грн/л
|За рік програми «єРобота» українці отримали грантів для розвитку бізнесу на 4 мільярди
|Бізнес наполягає на відправці законопроекту №8087 на суттєве доопрацювання
Бізнес
|Nothing залучила $96 млн фінансування для запуску нового смартфона та розширення бізнесу у США – щоб конкурувати з Apple
|Google Pixel Fold став першим складаним смартфоном, який можна відремонтувати самостійно
|Renault представила новий кросовер-купе Rafale
|Microsoft хоче повністю перенести Windows у хмару та пропонувати покращені сервіси на основі ШІ
|SsangYong перетворився на KGM
|Низка мобільних компаній світу зобов'язалися переробляти щонайменше 20% проданих телефонів до 2030 р.
|Дві VR-гри на місяць лише за 8 доларів: Meta запускає власний передплатний сервіс Meta Quest+