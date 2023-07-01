Поповнення «зернової угоди» новими суднами припинено з 26 червня - ООН

Спільний координаційний центр (СКЦ) із 26 червня не видав дозволу на приєднання до чорноморської зернової ініціативи жодному новому суховантажу, заявив у п'ятницю представник генсека ООН Фархан Гак.

"Ми зі стурбованістю відзначаємо, що жодному новому суховантажу не дозволили приєднатися до чорноморської зернової ініціативи з 26 червня, притому, що в СКЦ подали 29 заявок", - сказав Гак на брифінгу.

Він зазначив, що в разі, якщо нові судна не зможуть брати участь в ініціативі, у портах "застрягнуть мільйони тонн продовольства" до 17 липня, коли закінчується термін дії угоди.

За даними Гака, наразі лише 13 суден здійснюють діяльність у рамках зернової угоди: вони або перебувають в українських портах, або прямують до Стамбула чи з нього.

"Сторони угоди повинні гарантувати, щоб більше суховантажів проходили через морський гуманітарний коридор, який є порятунком для глобальної продовольчої безпеки", - сказав представник генсека.

Він також повідомив, що представники ООН і Росії можуть найближчими днями провести зустрічі з питання продовження чорноморської зернової ініціативи.

СКЦ 15 червня повідомив, що в рамках зернової ініціативи з України було вивезено понад 31,9 млн тонн агропродукції. Цей обсяг включає 625 169 тонн зерна, експортованого на суховантажах, які зафрахтувала Всесвітня продовольча програма (ВПП) ООН.

За даними СКЦ, із 25 травня кількість інспекцій суден значно знизилася. З 1 до 4 червня СКЦ інспекцій не проводив через чергове блокування російської сторони.

