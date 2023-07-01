Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Поповнення «зернової угоди» новими суднами припинено з 26 червня - ООН

 

Спільний координаційний центр (СКЦ) із 26 червня не видав дозволу на приєднання до чорноморської зернової ініціативи жодному новому суховантажу, заявив у п'ятницю представник генсека ООН Фархан Гак.

"Ми зі стурбованістю відзначаємо, що жодному новому суховантажу не дозволили приєднатися до чорноморської зернової ініціативи з 26 червня, притому, що в СКЦ подали 29 заявок", - сказав Гак на брифінгу.

Він зазначив, що в разі, якщо нові судна не зможуть брати участь в ініціативі, у портах "застрягнуть мільйони тонн продовольства" до 17 липня, коли закінчується термін дії угоди.

За даними Гака, наразі лише 13 суден здійснюють діяльність у рамках зернової угоди: вони або перебувають в українських портах, або прямують до Стамбула чи з нього.

"Сторони угоди повинні гарантувати, щоб більше суховантажів проходили через морський гуманітарний коридор, який є порятунком для глобальної продовольчої безпеки", - сказав представник генсека.

Він також повідомив, що представники ООН і Росії можуть найближчими днями провести зустрічі з питання продовження чорноморської зернової ініціативи.

СКЦ 15 червня повідомив, що в рамках зернової ініціативи з України було вивезено понад 31,9 млн тонн агропродукції. Цей обсяг включає 625 169 тонн зерна, експортованого на суховантажах, які зафрахтувала Всесвітня продовольча програма (ВПП) ООН.

За даними СКЦ, із 25 травня кількість інспекцій суден значно знизилася. З 1 до 4 червня СКЦ інспекцій не проводив через чергове блокування російської сторони.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,6952
  0,3054
 0,76

Курс обміну валют на вчора, 10:15
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,7096  0,02 0,04 37,3974  0,03 0,08
EUR 40,2283  0,07 0,17 41,1061  0,07 0,18

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9320  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес