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Рада адаптувала принципи держрегулювання тваринництва до європейських норм
16:59 30.06.2023 |
Верховна Рада підтримала проєкт закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення державного регулювання продовольчої безпеки та розвитку тваринництва", повідомив народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у телеграм-каналі.
Ухвалення відповідного законопроєкту №8290 в цілому підтримали 248 народних депутатів на пленарному засіданні в п'ятницю за необхідного мінімуму в 226 голосів.
Мета законопроєкту - приведення законодавства у сфері якості та безпечності продуктів і кормів, а також благополуччя тварин, у відповідність до норм Європейського Союзу.
Законопроєкт передбачає введення в практику нових визначень: лот, ензим, харчовий ароматизатор, традиційний харчовий продукт, твердження про користь для здоров'я, ремісничий харчовий продукт.
Документ описує особливі вимоги до реалізації та маркування продуктів, а також запроваджує відповідальність за їх недотримання; передбачає надання споживачам відомостей щодо споживчих якостей продукції, щоб виробник не міг вводити їх в оману.
Законопроєкт впроваджує в Україні дію міжнародних стандартів ISO 23662:2021 та ISO/TS 19657:2017, які контролюють якість натуральних харчових інгредієнтів.
Після набуття чинності законопроєктом №8290 в Україні має бути створено Державний реєстр харчових ароматизаторів та харчових ензимів.
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