Рада адаптувала принципи держрегулювання тваринництва до європейських норм

Верховна Рада підтримала проєкт закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення державного регулювання продовольчої безпеки та розвитку тваринництва", повідомив народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у телеграм-каналі.

Ухвалення відповідного законопроєкту №8290 в цілому підтримали 248 народних депутатів на пленарному засіданні в п'ятницю за необхідного мінімуму в 226 голосів.

Мета законопроєкту - приведення законодавства у сфері якості та безпечності продуктів і кормів, а також благополуччя тварин, у відповідність до норм Європейського Союзу.

Законопроєкт передбачає введення в практику нових визначень: лот, ензим, харчовий ароматизатор, традиційний харчовий продукт, твердження про користь для здоров'я, ремісничий харчовий продукт.

Документ описує особливі вимоги до реалізації та маркування продуктів, а також запроваджує відповідальність за їх недотримання; передбачає надання споживачам відомостей щодо споживчих якостей продукції, щоб виробник не міг вводити їх в оману.

Законопроєкт впроваджує в Україні дію міжнародних стандартів ISO 23662:2021 та ISO/TS 19657:2017, які контролюють якість натуральних харчових інгредієнтів.

Після набуття чинності законопроєктом №8290 в Україні має бути створено Державний реєстр харчових ароматизаторів та харчових ензимів.