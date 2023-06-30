Рада прийняла за основу законопроєкт про держпідтримку експорту агропродукції

Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт про державну підтримку сільського господарства та експорту агропродукції під час воєнного стану, повідомив народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у телеграмі.

Ухвалення відповідного проекту закону №8025 на пленарному засіданні в четвер підтримали 238 народних депутатів за необхідного мінімуму 226 голосів.

"Ухвалення цього законопроєкту допоможе залучити іноземні інвестиції в розбудову сухопутних коридорів для експорту продукції до Євросоюзу", - написав один із його авторів, народний депутат Сергій Лабазюк (парламентська фракція "За майбутнє") у телеграмі.

Документ передбачає запровадження окремих напрямів підтримки капітального будівництва експортної інфраструктури щодо оновлення парку зерновозів, зернових контейнерів, устаткування з навантаження та розвантаження, а також запровадження страхування об'єктів зберігання або переробки сільгосппродукції від ризиків ведення бойових та воєнних дій.

При цьому законопроєктом передбачено, що міжнародні організації можуть допомагати експортувати українське продовольство. Закордонним партнерам нададуть можливість домовлятися про "зелені коридори" з урядами інших країн. Експортна логістика будуватиметься коштом донорських коштів, інвестицій та грантів міжнародних партнерів.

"Кошти залучатиме держава. Підприємці зможуть їх отримати, подавши заявку до Державного аграрного реєстру. Фінансування буде спрямовано на будівництво залізничних елеваторів, автомобільних мультимодальних комплексів, контейнерів для зернових. Так агросектор зможе побудувати нову логістику та розвантажити наявні маршрути", - прокоментував ухвалення законопроєкту в першому читанні голова комітету з питань аграрної та земельної політики Олександр Гайду у фейсбуці.