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В Україні узаконили виробництво крафтового алкоголю
14:08 29.06.2023 |
Верховна Рада ухвалила закон, який допоможе легалізувати малих підприємців, що виробляють та продають крафтові спиртні напої та спиртові дистиляти.
Про це повідомив голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Телеграмі, передає Укрінформ.
Документ визначає малими виробниками дистилятів суб'єктів господарювання, що виробляють спиртові дистиляти та спиртні напої з власних дистилятів, обсяг реалізації яких не перевищує 10 тис. декалітрів за календарний рік, та встановлює вимоги до їх матеріально-технічної бази.
Також він спрощує процедуру ліцензування виробництва, зменшує вартість ліцензії на оптову торгівлю спиртними напоями для малих виробників дистилятів з 500 тис. грн до 30 тис. грн, розширює перелік спиртових дистилятів, дозволених для використання у виробництві алкоголю.
Крім цього, закон узгоджує норми законодавства щодо ліцензування виробництва та продажу спиртових дистилятів, виключивши положення щодо обов'язкової сертифікації спирту, дистилятів, біоетанолу і тютюнових виробів.
Як повідомлялось, 11 квітня Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт «Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення умов виробництва дистилятів суб'єктами малого підприємництва" (№ 5762).
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