В Україні узаконили виробництво крафтового алкоголю

Верховна Рада ухвалила закон, який допоможе легалізувати малих підприємців, що виробляють та продають крафтові спиртні напої та спиртові дистиляти.

Про це повідомив голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Телеграмі, передає Укрінформ.

Документ визначає малими виробниками дистилятів суб'єктів господарювання, що виробляють спиртові дистиляти та спиртні напої з власних дистилятів, обсяг реалізації яких не перевищує 10 тис. декалітрів за календарний рік, та встановлює вимоги до їх матеріально-технічної бази.

Також він спрощує процедуру ліцензування виробництва, зменшує вартість ліцензії на оптову торгівлю спиртними напоями для малих виробників дистилятів з 500 тис. грн до 30 тис. грн, розширює перелік спиртових дистилятів, дозволених для використання у виробництві алкоголю.

Крім цього, закон узгоджує норми законодавства щодо ліцензування виробництва та продажу спиртових дистилятів, виключивши положення щодо обов'язкової сертифікації спирту, дистилятів, біоетанолу і тютюнових виробів.

Як повідомлялось, 11 квітня Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт «Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення умов виробництва дистилятів суб'єктами малого підприємництва" (№ 5762).