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В Україні ліквідовано зони для вирощування продукції для дитячого і дієтичного харчування
13:55 28.06.2023 |
28 червня набрав чинності Закон №2775-IX, яким внесено суттєві зміни та доповнення до Закону "Про пестициди і агрохімікати".
Зміни, якими запроваджуються нові вимоги щодо поводження з пестицидами й агрохімікатами, були ухвалені у листопаді 2022 року та набрали чинності через шість місяців з дня офіційного опублікування документа.
Як зазначалося в пояснювальній записці до проєкту, закон покликаний наблизити законодавства України до законодавства ЄС та СОТ.
Зокрема, в частині гармонізації з європейськими нормами, законом вводяться нові:
* вимоги до маркування пестицидів і агрохімікатів;
* процедури державної реєстрації препаратів (у тому числі за рахунок скасування державної санітарно-епідеміологічної експертизи плану державних випробувань пестицидів та необхідності його погодження з боку колишньої Санепідслужби);
* визначення термінів - відповідно до визначень, які передбачені законодавством ЄС.
Скасовуються:
* положення про спеціальні сировинні зони, призначені для вирощування продукції для дитячого і дієтичного харчування;
* обов'язковість страхування господарської діяльності у сфері зберігання та застосування пестицидів і агрохімікатів.
Скасування норм про спеціальні сировинні зони для дитячого та дієтичного харчування обгрунтовується, зокрема, тим, що їх існування не відповідає законодавству ЄС.
У частині гармонізації зі стандартами СОТ законом:
* запроваджуються підстави для заборони застосування пестицидів і агрохімікатів;
* посилюється боротьба із фальсифікованими пестицидами й агрохімікатами.
Крім того, цей закон усуває дублювання повноважень різних органів влади у сфері діяльності, пов'язаної з пестицидами й агрохімікатами.
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