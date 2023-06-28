В Україні ліквідовано зони для вирощування продукції для дитячого і дієтичного харчування

28 червня набрав чинності Закон №2775-IX, яким внесено суттєві зміни та доповнення до Закону "Про пестициди і агрохімікати".

Зміни, якими запроваджуються нові вимоги щодо поводження з пестицидами й агрохімікатами, були ухвалені у листопаді 2022 року та набрали чинності через шість місяців з дня офіційного опублікування документа.

Як зазначалося в пояснювальній записці до проєкту, закон покликаний наблизити законодавства України до законодавства ЄС та СОТ.

Зокрема, в частині гармонізації з європейськими нормами, законом вводяться нові:

* вимоги до маркування пестицидів і агрохімікатів;

* процедури державної реєстрації препаратів (у тому числі за рахунок скасування державної санітарно-епідеміологічної експертизи плану державних випробувань пестицидів та необхідності його погодження з боку колишньої Санепідслужби);

* визначення термінів - відповідно до визначень, які передбачені законодавством ЄС.

Скасовуються:

* положення про спеціальні сировинні зони, призначені для вирощування продукції для дитячого і дієтичного харчування;

* обов'язковість страхування господарської діяльності у сфері зберігання та застосування пестицидів і агрохімікатів.

Скасування норм про спеціальні сировинні зони для дитячого та дієтичного харчування обгрунтовується, зокрема, тим, що їх існування не відповідає законодавству ЄС.

У частині гармонізації зі стандартами СОТ законом:

* запроваджуються підстави для заборони застосування пестицидів і агрохімікатів;

* посилюється боротьба із фальсифікованими пестицидами й агрохімікатами.

Крім того, цей закон усуває дублювання повноважень різних органів влади у сфері діяльності, пов'язаної з пестицидами й агрохімікатами.