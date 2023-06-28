Профільний комітет рекомендував ВР прийняти за основу законопроєкт про держпідтримку сільського господарства та експорту агропродукції

Комітет Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики на засіданні в понеділок рекомендував парламенту прийняти за основу законопроєкт №8025 про державну підтримку сільського господарства та експорту агропродукції під час воєнного стану, повідомляють на сторінці комітету у фейсбуці.

Як зазначив голова профільного комітету Олександр Гайду, документом передбачено створення нових експортних шляхів, розвиток сухопутних коридорів і залучення інвестицій в агросектор. Це допоможе швидше експортувати продовольство з України.

Народний депутат нагадав, що експорт агропродукції залишається однією з найбільших проблем аграріїв. Для її вирішення комітет запропонував розвивати сухопутну логістику.

Законопроєкт пропонує дозволити міжнародним організаціям допомагати експортувати українське продовольство. Закордонним партнерам нададуть можливість домовлятися про "зелені коридори" з урядами інших країн. Експортна логістика будуватиметься за рахунок донорських коштів, інвестицій та грантів міжнародних партнерів.

"Кошти залучатиме держава. Підприємці зможуть їх отримати, подавши заявку до Державного аграрного реєстру. Фінансування буде спрямовано на зведення залізничних елеваторів, автомобільних мультимодальних комплексів, контейнерів для зернових. Так агросектор зможе побудувати нову логістику і розвантажити наявні маршрути", - наголосив Гайду.

Під час засідання підкомітету з питань економічної та фінансової політики в агропромисловому комплексі в понеділок депутати прибрали з проєкту закону суперечливі норми щодо контролю тарифів "Укрзалізниці" та страхування; актуалізували необхідність підтримки розвитку сухопутних маршрутів, барж для внутрішніх річкових перевезень для експорту й залучення інвестицій від міжнародних партнерів, грантових коштів, будівництва залізничних елеваторів, автомобільних мультимодальних комплексів, контейнерів для зернових.

Парламентарії деталізували джерела фінансування реалізації законопроєкту та передбачили, що фінансова підтримка може здійснюватися виключно за рахунок грантових фондів та міжнародних партнерів. Окремо зазначалося, що кошти фонду UNITED24 передбачені для відновлення України і не можуть бути спрямовані на допомогу аграріям.

Документом суворо обмежено отримання коштів в одні руки, подання заявки на отримання допомоги можливе лише через Державний аграрний реєстр тощо.

На засіданні було наголошено, що міжнародні партнери та донори для підтримки аграрного сектору економіки прагнуть працювати в Україні відкрито та прозоро, без будь-яких погоджень підтримки в ручному режимі. Тому ця законодавча ініціатива дасть змогу законодавчо закріпити та врегулювати напрями підтримки, зазначено на сайті Верховної Ради.