Експорт агропродукції з морських портів України за тиждень скоротився на 18%

Упродовж 47 тижня роботи «зернового коридору», з 19 по 25 червня 2023 року, через морські порти Одеської області експортовано 358,3 тис. т агропромислової продукції, що на 18% менше, ніж за попередній тиждень.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Українського клубу аграрного бізнесу.

Зазначається, що з 19 по 25 червня в українських морпортах було завантажено 6 суден, що на 3 одиниці менше, ніж за попередній тиждень.

За даними асоціації, наступного тижня очікуються такі ж низькі показники відвантажень, тому що за минулий тиждень інспекцію на вхід пройшло лише 6 суден.

Найбільше протягом 47 тижня роботи "зернового коридору" було експортовано: кукурудзи (частка у загальній структурі експорту - 68%) та пшениці (32%). Українська продукція була відправлена в країни: Європи (Іспанія та Нідерланди), Азії (Китай та Індонезія) та Африки (Єгипет).

Всього з початку роботи «зернового коридору» з 1 серпня 2022 року по 25 червня 2023 року Україна експортувала 32,4 млн т продукції АПК.

Як повідомляв Укрінформ, Україна, Організація Об'єднаних Націй і Туреччина 18 березня 2023 року домовились про продовження «Ініціативи з безпечного транспортування агропродукції через Чорне море». Дія угоди була продовжена на 120 днів, проте росіяни заявляли, що угода діятиме до 18 травня 2023 року.

Віцепрем'єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков 17 травня повідомив, що угода діятиме до 18 липня 2023 року.