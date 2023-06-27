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Європейські норми у сільському господарстві: Україна спростила сертифікацію насіння
17:08 27.06.2023 |
Кабінет Міністрів ухвалив постанову №637, яка спрощує процедури оцінки відповідності насіння та садивного матеріалу під час визначення їхніх сортових якостей. Про це повідомляється на урядовому порталі.
Постанова розроблена для виконання євроінтеграційних зобов'язань України.
Ухвалений документ дозволяє аграріям укладати договір про надання послуг із польової оцінки насіннєвих посівів або насаджень із незалежним (приватним) аудитором (агрономом-інспектором) без залучення державного органу із сертифікації.
Також встановлюються вимоги до аудитора дотримуватися конфіденційності інформації, яку він отримує під час виконання робіт, та її незалежності від комерційних та інших інтересів суб'єкта насінництва та розсадництва.
Для аудиторів запроваджується персональна відповідальність за правдивість відомостей, внесених до виданих актів польового оцінювання та актів бракування насіннєвих посівів та насаджень багаторічних рослин.
Реалізація постанови сприятиме встановленню чіткого та прозорого механізму процедури сертифікації насіння та садивного матеріалу, стверджують в уряді.
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