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АНАЛІТИКА

Український елеваторний ринок незабаром вимушено перейде від зберігання до переробки - топменеджер Solagro

14:04 27.06.2023 |

Новини АПК

 

Український елеваторний ринок надалі перестане існувати як простий склад для зберігання зерна для його подальшого сировинного експорту, а елеватори будуть місцем зберігання сировини з подальшою переробкою, прогнозує керівник елеваторного напряму Solagro Сергій Щербань.

"Це довгий шлях, але це вже вимушена стратегія. Учасники ринку досить серйозно опрацьовують нові технології, вивчають ринки збуту і вимоги до якості продукції", - написав він на фейсбук-сторінці.

Щербань нагадав, що подібна ситуація в Україні була на початку 2000-х років, коли елеваторний ринок змушений був переформатуватися на тлі масового вирощування кукурудзи. На той час промисловість не була достатньо забезпечена необхідними знаннями, технологіями, обладнанням, потужностями, були відсутні кваліфіковані фахівці та проєктанти. Набута тоді експертність нашими фахівцями зараз у світі на вагу золота, наголосив експерт.

"У нас є всі шанси бути лідером із переробки кукурудзи у світі. Це точно, шляху назад немає", - написав Щербань.

Топменеджер Solagro висловив сумнів у тому, що Україні після перемоги у війні дозволять експортувати сировину так, як це робилося до війни, і порадив активно вивчати технології переробки.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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