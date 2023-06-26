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У Мінагрополітики дали прогноз врожаю зерна цього року
14:54 26.06.2023 |
Жнива в Україні цього року розпочалися із запізненням, але вже намолочено 100 тисяч тонн озимого ячменю в Одеській області. Очікується, що зернових цьогоріч буде зібрано близько 46 млн тонн.
Про це заявив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінагрополітики.
"Зернових буде зібрано близько 46 млн тонн. Це на 10-15% менше, ніж минулого року. Але внутрішнє споживання зернових в Україні становить 18 млн тонн. Тому дефіциту зернових для внутрішніх потреб українців не буде", - зазначив Висоцький.
Відповідаючи на запитання про ціну на експорт зернових нового врожаю, перший заступник міністра підкреслив, що наразі про це говорити ще рано, кінцева ціна буде відома ближче до осені.
"Зараз експортні ціни на зернові знизилися Але, сподіваюся, що ближче до вересня ціни на експорт агропродукції наближатимуться до показників попереднього року", - сказав Висоцький.
Цьогорічні втрати
Раніше перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький казав, що аграрне виробництво в Україні у 2023 році знизиться на 10%. Минулого року втрати становили майже 30%.
Після підриву росіянами греблі Каховської ГЕС Висоцький заявив, що декілька мільйонів тонн цьогорічного врожаю може буди втрачено, через затоплення та неможливість зрощення.
Нагадаємо, за даним Держстату, падіння ВВП України у 2022 році становило 29,1%. У сільському господарстві падіння будо на рівні 28,4%.
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