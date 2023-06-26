Україна вже експортувала понад 48,4 мільйона тонн зернових

Україна цього маркетингового року (з 1 липня 2022 року по 26 червня 2023 року) експортувала 48,424 млн т зернових та зернобобових.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Зазначається, що у 2022/2023 МР Україна експортувала 16,625 млн т пшениці, 2,68 млн т ячменю, 18 тис. т жита та 28,793 млн т кукурудзи.

Для порівняння: з липня 2021 року по 29 червня 2022 року Україна експортувала 48,355 млн т зернових та зернобобових, у тому числі: 18,72 млн т пшениці, 5,747 млн т ячменю, 161,5 тис т жита та 23,409 млн т кукурудзи.

За 26 днів червня з України було експортовано 3,087 млн т зернових та зернобобових (за 29 днів червня торік - 1,256 млн т), зокрема 1,127 млн т пшениці (у червні торік - 122 тис. т), 33 тис. т ячменю (у червні 2022 року - 31 тис. т) та 1,922 млн т кукурудзи (1,092 млн т). У червні цього року та у червні торік Україна не здійснювала експорту жита.

Крім того, від початку 2022/2023 МР Україна експортувала 151 тис. т борошна (у 2021/2022 МР - 70,7 тис. т).

Як повідомлялося, за даними Мінагрополітики, Україна у січні - травні 2023 року експортувала понад 22,5 млн т зернових, у тому числі понад 14,3 млн т кукурудзи, понад 7,2 млн т пшениці та понад 977 тис. т ячменю.