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АНАЛІТИКА

Україна напрацювала низку альтернативних стратегій на випадок припинення роботи «зернового коридору» - Мінагрополітики

13:46 26.06.2023 |

Новини АПК

 

Уряд України спільно з учасниками зернового ринку розробив низку альтернативних стратегій, які дадуть змогу продовжити експорт зернових культур у разі припинення роботи "зернового коридору", повідомив перший заступник міністра аграрної політики і продовольства Тарас Висоцький.

"Маємо кілька стратегій: це розширення пропускної спроможності Дунайського регіону і нарощення можливостей з перевалки там зернових. Також триває введення в експлуатацію додаткових пунктів переходу і сухих портів на західному кордоні з Польщею і Румунією", - сказав він в ефірі національного телемарафону в понеділок.

Висоцький нагадав, що в держбюджеті на 2023 рік передбачено 20 млрд грн для потенційного страхування суден з українським зерном, які будуть готові продовжити роботу в разі відсутності "зернового коридору".

"Альтернативні заходи активно напрацьовуються, фактично фіналізовані й мають допомогти безперервно робити внесок України в міжнародну продовольчу безпеку, забезпечувати експорт", - наголосив він.

Перший заступник міністра висловив сподівання, що, незважаючи на всі складнощі з експортом, у фінансовому плані показники експорту сільгосппродукції будуть близькі до минулорічних.

Висоцький нагадав, що цінова динаміка змінюється щодня. "Інформація про несприятливі умови в США вплинула на кукурудзу, ціни на яку пішли вгору. Тому говорити про кінцеві ціни на зернові зарано. Вони стануть відомі ближче до вересня, коли закінчиться вегетація в нашій півкулі. У кінцевому підсумку як мінімум із мінімальним відхиленням, але експорт наблизиться до показників минулого року", - резюмував перший заступник міністра агрополітики.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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