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АНАЛІТИКА

На Миколаївщині вдалося частково відновити зрошення, попри руйнування греблі Каховської ГЕС

18:26 23.06.2023 |

Новини АПК

 

Управлінню каналів річки Інгулець вдалося зберегти насосне обладнання, попри руйнування греблі Каховської ГЕС, завдяки чому в Миколаївській області вже частково відновлюється зрошення.

Про це повідомляє агрохолдинг AGR Group (Agriculture & Grain Group).

"Управлінню каналів річки Інгулець вдалося зберегти насосне обладнання та допоміжне електроустаткування головних насосних станцій Інгулецької та Явкинської зрошувальних систем", - йдеться в повідомленні.

"Попри катастрофічні наслідки руйнування греблі Каховського водосховища, зокрема неконтрольований розлив річки Інгулець, водопостачання для зрошення вже відновлено", - зазначають в агрохолдингу.

Так, ТОВ "АТФ "Агро-Діло", що входить до структури агрохолдингу A.G.R. Group, розпочало сезон поливу сільгоспкультур на території Воскресенської територіальної громади Миколаївської області, повідомила компанія у фейсбуці.
За матеріалами: Економічна правда
 

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