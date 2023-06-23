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На Миколаївщині вдалося частково відновити зрошення, попри руйнування греблі Каховської ГЕС
18:26 23.06.2023 |
Управлінню каналів річки Інгулець вдалося зберегти насосне обладнання, попри руйнування греблі Каховської ГЕС, завдяки чому в Миколаївській області вже частково відновлюється зрошення.
Про це повідомляє агрохолдинг AGR Group (Agriculture & Grain Group).
"Управлінню каналів річки Інгулець вдалося зберегти насосне обладнання та допоміжне електроустаткування головних насосних станцій Інгулецької та Явкинської зрошувальних систем", - йдеться в повідомленні.
"Попри катастрофічні наслідки руйнування греблі Каховського водосховища, зокрема неконтрольований розлив річки Інгулець, водопостачання для зрошення вже відновлено", - зазначають в агрохолдингу.
Так, ТОВ "АТФ "Агро-Діло", що входить до структури агрохолдингу A.G.R. Group, розпочало сезон поливу сільгоспкультур на території Воскресенської територіальної громади Миколаївської області, повідомила компанія у фейсбуці.
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