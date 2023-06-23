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Прогноз посіву ярих зернових і зернобобових перевищено на 4% - Мінагрополітики
16:47 23.06.2023 |
Міністерство аграрної політики та продовольства повідомило про завершення посівної кампанії, прогноз посівів ярих зернових і зернобобових перевищено на 4% - 5,672 млн га.
Згідно з повідомленням на сайті міністерства, це на 8,5% менше від минулорічних показників і на 25,1% менше, ніж у довоєнному 2021 році.
Посіви соняшнику та сої становили 5,307 млн га і 1,779 млн га відповідно, що на 5,9% і 3,3% менше від березневого прогнозу. Водночас вони перевищили минулорічні, зокрема на 12,9% щодо соняшнику і на 46,8% щодо сої.
Уточнюється, що аграрії у 2023 році перевищили прогнозні показники посівів щодо гороху і кукурудзи на 16% і 12% відповідно, відвівши під них 139,3 тис. га і 4,043 млн га. Проти минулого року гороху було посіяно на 6,3% більше, тоді як кукурудзи - на 12,8% менше.
План посівів гречки поточного року перевищено на 5% - 120,7 тис. га, а проти минулого року зростання становило 60,3%.
Площі під вівсом також на 2% вищі за очікувані - 150,1 тис. га, проте на 5,8% нижчі за торішні.
Трохи не вийшли на прогнозні показники аграрії щодо ярої пшениці, під яку відведено 280 тис. га (98% плану). Однак площі під нею на 46,5% більші, ніж у 2022 році, і на 59,1% більші за довоєнний 2021 рік, оскільки озимої пшениці було посіяно значно менше.
Не виконано прогноз на поточний рік і щодо посіву ярого ячменю, під який аграрії відвели 821,9 тис. га (79% плану), що на 13,6% нижче за торішні показники. Така сама ситуація з просом, під яким зайнято 51,1 тис. га, що становило 85% плану, однак це на 3,2% вище за показник минулого року.
Як повідомлялося, посіви озимої пшениці цього сезону становили 4 166 тис. га (-834 тис. га проти попереднього), озимого ячменю - 536 тис. га (-255 тис. га), ріпаку - 1374 тис. га (+110 тис. га).
Наприкінці березня Мінагрополітики прогнозувало, що у 2023 році посівні площі зернових і зернобобових культур становитимуть 10,24 млн га, що на 1,4 млн га менше за показник 2022 року, тоді як під олійними вони зростуть на 0,92 млн га - до 8,85 млн га.
Підсумки весняної посівної, тис. га
|Культура
|22.06.2023
|Зміна до 2022 р., %
|Зміна до 2021 р., %
|яра пшениця
|280,0
|46,5
|59,1
|ярий ячмінь
|821,9
|-13,6
|-40,0
|овес
|150,1
|-5,8
|-24,6
|горох
|139,3
|6,3
|-42,7
|гречка
|120,7
|60,3
|68,4
|просо
|51,1
|3,2
|-49,6
|кукурудза
|4043,5
|-12,8
|-24,2
|цукровий буряк
|213,0
|17,9
|-6,2
|соняшник
|5307,5
|12,9
|-18,7
|соя
|1779,8
|46,8
|27,6
|усього зернових і зернобобових
|5672,0
|-8,5
|-25,1
Дані: Мінагрополітики
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