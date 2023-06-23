Прогноз посіву ярих зернових і зернобобових перевищено на 4% - Мінагрополітики

Міністерство аграрної політики та продовольства повідомило про завершення посівної кампанії, прогноз посівів ярих зернових і зернобобових перевищено на 4% - 5,672 млн га.

Згідно з повідомленням на сайті міністерства, це на 8,5% менше від минулорічних показників і на 25,1% менше, ніж у довоєнному 2021 році.

Посіви соняшнику та сої становили 5,307 млн га і 1,779 млн га відповідно, що на 5,9% і 3,3% менше від березневого прогнозу. Водночас вони перевищили минулорічні, зокрема на 12,9% щодо соняшнику і на 46,8% щодо сої.

Уточнюється, що аграрії у 2023 році перевищили прогнозні показники посівів щодо гороху і кукурудзи на 16% і 12% відповідно, відвівши під них 139,3 тис. га і 4,043 млн га. Проти минулого року гороху було посіяно на 6,3% більше, тоді як кукурудзи - на 12,8% менше.

План посівів гречки поточного року перевищено на 5% - 120,7 тис. га, а проти минулого року зростання становило 60,3%.

Площі під вівсом також на 2% вищі за очікувані - 150,1 тис. га, проте на 5,8% нижчі за торішні.

Трохи не вийшли на прогнозні показники аграрії щодо ярої пшениці, під яку відведено 280 тис. га (98% плану). Однак площі під нею на 46,5% більші, ніж у 2022 році, і на 59,1% більші за довоєнний 2021 рік, оскільки озимої пшениці було посіяно значно менше.

Не виконано прогноз на поточний рік і щодо посіву ярого ячменю, під який аграрії відвели 821,9 тис. га (79% плану), що на 13,6% нижче за торішні показники. Така сама ситуація з просом, під яким зайнято 51,1 тис. га, що становило 85% плану, однак це на 3,2% вище за показник минулого року.

Як повідомлялося, посіви озимої пшениці цього сезону становили 4 166 тис. га (-834 тис. га проти попереднього), озимого ячменю - 536 тис. га (-255 тис. га), ріпаку - 1374 тис. га (+110 тис. га).

Наприкінці березня Мінагрополітики прогнозувало, що у 2023 році посівні площі зернових і зернобобових культур становитимуть 10,24 млн га, що на 1,4 млн га менше за показник 2022 року, тоді як під олійними вони зростуть на 0,92 млн га - до 8,85 млн га.

Підсумки весняної посівної, тис. га

Культура 22.06.2023 Зміна до 2022 р., % Зміна до 2021 р., % яра пшениця 280,0 46,5 59,1 ярий ячмінь 821,9 -13,6 -40,0 овес 150,1 -5,8 -24,6 горох 139,3 6,3 -42,7 гречка 120,7 60,3 68,4 просо 51,1 3,2 -49,6 кукурудза 4043,5 -12,8 -24,2 цукровий буряк 213,0 17,9 -6,2 соняшник 5307,5 12,9 -18,7 соя 1779,8 46,8 27,6 усього зернових і зернобобових 5672,0 -8,5 -25,1

Дані: Мінагрополітики