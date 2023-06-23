Фінансові новини
- |
- 23.06.23
- |
- 16:02
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Україна домовилася про спільне будівництво зернового терміналу в Нігерії
14:00 23.06.2023 |
Мінагрополітики України та міжнародна компанія Lagos Free Zone (Tolaram Group) підписали Меморандум про взаєморозуміння і спільну участь у проєкті зернового терміналу в порту Леккі, Нігерія.
Підписання відбулося в Лондоні на полях Конференції з питань відновлення України, повідомляє пресслужба міністерства.
Від Мінагрополітики меморандум підписав перший заступник міністра Тарас Висоцький.
"Співпраця Мінагрополітики та Lagos Free Zone Company буде спрямована на створення необхідної інфраструктури для забезпечення подальшого безперервного постачання української агропродукції як до Нігерії, так і до всього Африканського континенту.
З основною метою - забезпечити продовольчу безпеку у регіонах, які найбільше цього потребують", - заявив Висоцький.
Він додав, що український аграрний сектор продовжує відігравати важливу роль у забезпеченні міжнародної продовольчої безпеки, особливо зважаючи на факт росту чисельності населення у світі.
Глибоководний порт Леккі (Lekki Deep Sea Port) в Нігерії - перший повністю автоматизований порт країни. Це спільний проєкт урядів Нігерії та штату Лагос, власника вільної зони Лагосу компанії Tolarams Group (Сінгапур) та China Harbour Engineering Company (CNEC), пояснили в Мінагрополітики.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Гусєв іде з посади голови Укроборонпрому, - ЗМІ
|Пентагон підтримує надання Україні касетних боєприпасів
|Партнери України зобов'язались надати $60 млрд на відбудову на конференції в Лондоні
|ООН внесла Росію до списку «ганьби» за вбивства дітей в Україні - ЗМІ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Україна за п'ять місяців експортувала товарів майже на $17 мільярдів
|У Польщі обшукали 222 фірми у справі про ввезення зерна з України
|Україна домовилася про спільне будівництво зернового терміналу в Нігерії
|Україна планує виробляти машини для розмінування з Хорватії і Данії
|Україна вперше отримає гранти Євросоюзу на реалізацію залізничних проєктів
Бізнес
|Mitsubishi представив новий хетчбек Colt
|Micron побудує в Індії завод з пакування та тестування чипів вартістю $2,7 млрд
|TSMC готується до випуску перших 2-нм чипів для Apple
|Користувачі iPhone 14 і MacBook із чипами M2 у США та Європі тепер можуть самостійно ремонтувати пристрої
|Lexus представив трирядний позашляховик TX
|Виробник електромобілів Rivian перейде на стандарт зарядки Tesla
|Одна з провідних німецьких газет замінить частину працівників штучним інтелектом