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АНАЛІТИКА

Україна домовилася про спільне будівництво зернового терміналу в Нігерії

 

Мінагрополітики України та міжнародна компанія Lagos Free Zone (Tolaram Group) підписали Меморандум про взаєморозуміння і спільну участь у проєкті зернового терміналу в порту Леккі, Нігерія.

Підписання відбулося в Лондоні на полях Конференції з питань відновлення України, повідомляє пресслужба міністерства.

Від Мінагрополітики меморандум підписав перший заступник міністра Тарас Висоцький.

"Співпраця Мінагрополітики та Lagos Free Zone Company буде спрямована на створення необхідної інфраструктури для забезпечення подальшого безперервного постачання української агропродукції як до Нігерії, так і до всього Африканського континенту.

З основною метою - забезпечити продовольчу безпеку у регіонах, які найбільше цього потребують", - заявив Висоцький.

Він додав, що український аграрний сектор продовжує відігравати важливу роль у забезпеченні міжнародної продовольчої безпеки, особливо зважаючи на факт росту чисельності населення у світі.

Глибоководний порт Леккі (Lekki Deep Sea Port) в Нігерії - перший повністю автоматизований порт країни. Це спільний проєкт урядів Нігерії та штату Лагос, власника вільної зони Лагосу компанії Tolarams Group (Сінгапур) та China Harbour Engineering Company (CNEC), пояснили в Мінагрополітики.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Нігерія
 

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