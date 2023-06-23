В Україні почалися жнива

Аграрії Одещини та Миколаївщини розпочали збирання озимого ячменю.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Зазначається, що жнива вже проведено на площі 4,8 тис. га за врожайності 26,5 ц/га, намолочено 12,6 тис. т зерна нового врожаю.

Лідерами з обмолоту є сільгосптоваровиробники Одещини із показником 4 тис. га. Водночас за рівнем урожайності попереду аграрії Миколаївщини - 32,0 ц/га.

Сівбу ярих культур в Україні завершено. Всього посіяно 12,75 млн га зернових, зернобобових та олійних культур, а також 213 тис. га цукрового буряку. Зокрема, зернових та зернобобових посіяно 5,672 млн га.

Українські аграрії посіяли: 280 тис. га ярої пшениці, 821,9 тис. га ярого ячменю, 139,3 тис. га гороху, 150,1 тис. га вівса, понад 4,043 млн га кукурудзи, 120,7 тис. га гречки та 51,1 тис га проса.

Станом на 23 червня аграрії посіяли понад 5,307 млн га соняшнику та понад 1,779 млн га сої.

Як повідомляв Укрінформ, Українська зернова асоціація прогнозує, що у 2023 році в Україні буде зібрано 68 млн т зернових та олійних, що на 5,8 млн т менше, ніж врожай 2022 року (за оцінками асоціації торік було зібрано 73,8 млн т) та на 36% менше, ніж врожай 2021 року (106 млн т).