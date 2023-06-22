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АНАЛІТИКА

Перевезення зернових залізницею Молдови з 1 липня подорожчає на 11,8%

16:47 22.06.2023 |

Новини АПК

 

Залізниця Молдови (Calea Ferată din Moldova) з 1 липня 2023 року підвищить тариф на перевезення зернових на 8%, а з урахуванням подорожчання швейцарського франка перевезення цього вантажу для українських компаній подорожчає на 11,8%, повідомив заступник директора департаменту комерційної роботи АТ "Укрзалізниця" (УЗ) Валерій Ткачов.

На нараді з представниками аграрного бізнесу в четвер він зазначив, що УЗ двічі зверталася до молдовських колег, востаннє 9 червня, і просила надати знижку на перевезення зернових та інших вантажів, проте поки що безрезультатно.

За його словами, УЗ пропонувала зрівняти українські та молдовські тарифи, а також озвучити, який обсяг вантажів Україна має перевезти територією Молдови для отримання знижок, оскільки Українська зернова асоціація (УЗА) і великі зернові компанії пропонували такий варіант.

"Різниця в тарифах із доставки зерна на елеватори Ізмаїла становить $10, Рені - $12. Якби Україна змогла отримати знижку в межах $5, то було б реально завантажити не тільки напрямок у бік портів у Рені, а й Джурджулешти", - сказав представник УЗ.

Ткачов уточнив, що без урахування подорожчання швейцарського франка залізничний тариф у Молдові з 1 липня для перевезення мінеральних добрив зросте на 9,7%, на нафтопродукти - на 9,43%.

Як повідомлялося, на майбутньому третьому раунді переговорів між очільниками аграрних міністерств, представників залізниць України та Молдови знову розглядатимуть тарифи на перевезення. УЗ сподівається на позитивне вирішення цього питання для України.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Молдова
 

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