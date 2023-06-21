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Українські аграрії цьогоріч залучили понад ₴38 мільярдів кредитів
17:46 21.06.2023 |
Українські агропідприємства із початку 2023 року, станом на 21 червня, залучили понад 38 млрд гривень банківських кредитів на розвиток господарств.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.
"З початку року 7,6 тисяч українських агропідприємств отримали понад 38 мільярдів гривень банківських кредитів на розвиток господарств. З них за державною програмою «Доступні кредити 5-7-9» 6 тисяч підприємств отримали 22,5 мільярдів гривень", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що найбільший обсяг кредитів за різними програмами отримали аграрії: Київської області - 7,7 млрд грн, Вінницької області - 4 млрд грн та Дніпропетровської області - 3,1 млрд грн. Аграрії Кіровоградської області вже залучили кредитів на 2,9 млрд грн та Одеської - на 2,6 млрд грн.
За державною програмою «Доступні кредити 5-7-9» найбільше кредитів отримали сільгосптоваробники Кіровоградської області: 851 господарство отримало 2,5 млрд грн. Для 766 господарств Вінницької області вже виділено 2,3 млрд грн. В Одеській області 2,2 млрд грн отримали 579 господарств. На Київщині 2,2 млрд грн отримали 489 господарств.
Як повідомляв Укрінформ, у березні 2023 року уряд продовжив дію програми "Доступні кредити 5-7-9%" для підтримки с/г товаровиробників і успішного проведення посівної кампанії у період дії воєнного стану. Для аграріїв передбачається можливість отримання пільгових кредитів під 0% річних із гарантією від уряду на рівні 80%. Так, для отримання такого фінансування покриття заставою становитиме лише 20% від суми кредиту, інші 80% забезпечуються гарантією із боку держави.
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