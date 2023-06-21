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Експорт через «зерновий коридор» за минулий тиждень скоротився на 33%, наступного ситуація буде гіршою - УКАБ
17:00 20.06.2023 |
Експорт української агропродукції через морські порти Одеської області з 12 до 18 червня (46-й тиждень роботи "зернового коридору") скоротився на 33% порівняно з тижнем раніше, до 438,1 тис. тонн, повідомив Український клуб аграрного бізнесу (УКАБ).
Згідно з оприлюдненою на його сайті інформацією, з портів Великої Одеси було завантажено дев'ять суден, що на чотири суховантажі менше, ніж тижнем раніше. При цьому вони не пройшли необхідної інспекції.
"Наступного тижня очікуються ще гірші показники, тому що за минулий тиждень інспекцію на вхід пройшло лише п'ять суден", - зазначив УКАБ на сайті у вівторок.
При цьому уточнюється, що минулого тижня в структурі експорту української сільгосппродукції найбільші частки припали на кукурудзу (80%), пшеницю (7%) і макуху соняшникову (7%). Українська продукція вирушила до Європи (Іспанія, Італія, Франція) - 183 тис. тонн та Азії (Китай, Туреччина) - 256 тис. тонн.
Загалом від початку роботи "зернового коридору" з 1 серпня 2022 року до 19 червня 2023-го вдалося експортувати 32 млн тонн агропродукції, що виводить на середній обсяг відправлення за тиждень 695,65 тис. тонн.
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