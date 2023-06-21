ВР пропонують закріпити права на земельні ділянки с/г призначення за фермерськими господарствами

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №9392, який передбачає передання прав власника земельної ділянки до створеного ним фермерського господарства.

Проєкт закону пропонує внесення зміни до закону України "Про фермерське господарство", згідно з якою після набуття громадянином у користування земельної ділянки державної та комунальної власності для ведення фермерського господарства або створення ним фермерського господарства права та обов'язки користувача переходять до фермерського господарства.

Передання прав має відбуватися в день проведення державної реєстрації відповідно до договору оренди землі.

Після держреєстрації фермерського господарства та переходу до нього прав та обов'язків користувача земельної ділянки представник господарства має звернутися до держреєстратора для реєстрації права користування на підставі поданого договору користування землею державної та комунальної власності.

На думку авторів документа, ухвалення законопроєкту забезпечить врегулювання процедури переходу прав та обов'язків користувача від аграрія до створеного ним фермерського господарства.

