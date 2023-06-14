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Українські аграрії з початку року залучили майже ₴37 мільярдів кредитів
18:25 14.06.2023 |
Українські агропідприємства із початку 2023 року, станом на 14 червня, залучили майже 37 млрд гривень банківських кредитів.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.
"З початку року 7,3 тисяч українських агропідприємств отримали майже 37 мільярдів гривень банківських кредитів на розвиток господарств. З них за державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%» 5,8 тисяч господарств отримали 21,8 мільярдів гривень", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що найбільший обсяг кредитів за різними програмами отримали аграрії: Київської області - 7,5 млрд грн, Вінницької області - 3,9 млрд грн та Дніпропетровської області - 3 млрд грн. Аграрії Кіровоградської області вже залучили кредитів на 2,8 млрд грн та Одеської - на 2,5 млрд грн.
Станом на 14 червня за державною програмою «Доступні кредити 5-7-9» 5,8 тис. агропідприємств отримали 21,8 млрд грн. За цією програмою найбільше кредитів отримали сільгосптоваробники Кіровоградської області: 838 господарства отримали 2,49 млрд грн. Для 745 господарств Вінницької області вже виділено 2,3 млрд грн. В Одеській області 2,1 млрд грн отримали 565 господарств. На Київщині 2,1 млрд грн отримали 467 господарств.
Як повідомляв Укрінформ, у березні 2023 року уряд продовжив дію програми "Доступні кредити 5-7-9%" для підтримки с/г товаровиробників і успішного проведення посівної кампанії у період дії воєнного стану. Для аграріїв передбачається можливість отримання пільгових кредитів під 0% річних із гарантією від уряду на рівні 80%. Так, для отримання такого фінансування покриття заставою становитиме лише 20% від суми кредиту, інші 80% забезпечуються гарантією із боку держави.
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