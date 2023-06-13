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Колишній мер Глухова запустив індустріальний парк конопель. Зріє перший врожай
16:37 13.06.2023 |
Колишній мер Глухова Мішель Терещенко показав результати роботи першого в Україні індустріального парку, який спеціалізується на вирощуванні технічних конопель.
"Гарний початок для Ma'Rijany Hemp індустріального парку", - написав Терещенко у соцмережах, опублікувавши свою фотографію на тлі конопляного поля.
Терещенко анонсував створення індустріального парку на Житомирщині у лютому цього року. Обласна адміністрація погодилася сприяти цьому проєкту.
Наприкінці березня Терещенко уклав перший контракт на виробництво конопель для текстильного волокна з компанією Champs-Elysees, яка обробляє 10 000 га землі на Житомирщині.
Наразі індустріальний парк у селі Рижани має площу понад 30 га, і буде розширений до 850 га у 2024 році та до 1250 га у 2025-му.
Заявлений обсяг інвестицій - $5 млн.
Як пояснював Терещенко, село Рижани обрали для індустріального парку, бо там розташований законсервований Володарсько-Волинський льонозавод. На реконструкцію заводу піде близько $2 млн, на придбання спеціальної техніки - приблизно $1,5 млн, на організацію роботи та закупівлю насіння - ще $1 млн.
Мішель Терещенко - нащадок відомої династії українських підприємців та меценатів, був обраний мером Глухова 2015 року. Він намагався налагодити виробництво технічних конопель та льону у Глухові, розвивав інститут луб'яних культур, який розташовано у місті.
У 2018 році Терещенко продав свій бізнес з вирощування льону та конопель бельгійському партнеру. Водночас він заявляв, що інвестував у виробництво 1,5 млн євро.
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