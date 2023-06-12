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США покращили прогноз урожаю та експорту української пшениці та кукурудзи
16:52 12.06.2023 |
Департамент сільського господарства США (USDA) оновив прогноз балансу основних сільськогосподарських культур на 2023/2024 маркетинговий рік, у якому збільшив показники виробництва та експорту української пшениці і кукурудзи.
Про це повідомляє пресслужба Українського клубу аграрного бізнесу.
Зазначається, що, згідно з оновленими прогнозами USDA, в 2023/2024 МР показники України щодо виробництва пшениці та кукурудзи збільшаться відповідно на 1 млн тонн, до 17,5 млн тонн та на 2,5 млн тонн, до 24,5 млн тонн, порівняно з прогнозом місяць тому. При цьому, показники експорту пшениці та кукурудзи також збільшилися: на 0,5 млн тонн, до 10,5 млн тонн та на 2,5 млн тонн, до 19 млн тонн.
Світові прогнози щодо пшениці на 2023/2024 роки передбачають збільшення виробництва, торгівлі, споживання та кінцевих запасів проти попереднього прогнозу. Передбачається збільшення світового виробництва пшениці на 10,2 млн тонн, до 800,2 млн тонн, за рахунок збільшення виробництва Індією (+3,5 млн тонн, до 113,5 млн тонн), ЄС (+1,5 млн тонн, до 140,5 млн тонн) та Україною. Таке збільшення виробництва очікується за рахунок більш сприятливих погодних умов.
Прогнозується, що світова торгівля зросте на 2,6 млн тонн, до 212,6 млн тонн, за рахунок збільшення країнами ЄС, Індією та Україною. Глобальні кінцеві запаси на 2023/2024 МР збільшено на 6,4 млн тонн, до 270,7 млн тонн, переважно завдяки збільшенню для Індії та ЄС.
На світовому ринку кукурудзи в 2023/2024 МР передбачається зростання виробництва та торгівлі, а також більші кінцеві запаси. Всі ці зміни пов'язані переважно зі змінами на українському ринку, де прогнозується зростання виробництва кукурудзи, а також її експорту. Очікується збільшення світового виробництва на 3,2 млн тонн, до 1,22 млрд тонн, та збільшення світових обсягів експорту на 2,5 млн тонн, до 197,8 млн тонн.
Прогнозовані світові кінцеві запаси кукурудзи очікують на рівні 314 млн тонн, що на 1,1 млн тонн більше порівняно з прогнозом минулого місяця.
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