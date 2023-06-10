В Україні понад 1 100 кілометрів меліоративних каналів залишились без води

Станом на 9 червня 350 насосних станцій та меліоративні канали загальною довжиною понад 1100 км залишилися без джерела зрошення внаслідок підриву Каховської ГЕС.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Державного агентства меліорації та рибного господарства України.

Зазначається, що найбільша в Україні та Європі, а також одна з найбільших у світі Каховська зрошувальна система, яка забезпечувала подачу води на площу понад 250 тис. га, втратила єдине джерело зрошення.

Загалом Каховське водосховище живило водою понад 30 зрошувальних систем у Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях загальною площею зрошуваних земель понад 580 тис. га.

Завдяки дніпровській воді з Каховського водосховища, у сухих південних степах у значних обсягах успішно вирощували такі культури, як кукурудза, соя, ріпак, пшениця, баклажани, цибуля, перець, огірки та інші.

Як повідомляв Укрінформ, уночі 6 червня російська армія підірвала греблю Каховської ГЕС. На Херсонщині тривають рятувальні роботи та заходи з евакуації населення з місць затоплення. Особливо складна ситуація - на тимчасово окупованих територіях, де російські загарбники залишили людей без жодної допомоги.

За фактом підриву окупантами Каховської ГЕС правоохоронці розпочали розслідування за статтею про екоцид.

В Укргідроенерго заявили, що Каховська ГЕС повністю зруйнована і відновленню не підлягає.