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«Потрібно до семи років». На відновлення зрошення півдня України підуть роки – міністр
16:11 09.06.2023 |
Після підриву Каховської ГЕС проблема зрошування стане найбільшою в сільському господарстві, а також в екологічній і соціальній сферах на півдні України. Про це міністр сільського господарства Микола Сольський заявив в ефірі телемарафону "Єдині новини".
Відновлення системи зрошування має стати пріоритетом. На нього, за словами міністра, знадобиться від трьох до семи років.
Каховський канал зрошував пів мільйона гектарів земель. Але проблема ширша - постраждають і землі, які не мали зрошувальних систем, пояснив міністр.
Фермери та агропідприємства в цій зоні обробляли частину земель під зрошенням. Оскільки основний і стабільний дохід вони отримували від врожаїв із полів, які мали зрошувальні системи, то тепер фермерам не буде за що обробляти землі.
"Не пів мільйона гектарів, а мільйон-півтора гектарів не будуть використовуватися повною мірою. Щоб відновити зрошування, треба 3-5-7 років. І це повинно стати пріоритетом. Бо це питання не тільки агробізнесу, екології, а й соціальне", - наголосив Сольський.
Міністр зазначив, що фермери утримують соціальне життя в навколишніх селах, сплачують податки, платять орендодавцям за паї, а це здебільшого літні люди.
Сольський додав, що Каховське водосховище було джерелом для двох систем зрошування і подачі води - Каховської системи і Північно-Кримського каналу. Ці системи були збудовані з урахуванням рівнів води, щоб мінімально використовувати електроенергію для помп. Тепер рівень води впав, тому до систем вона не надходить.
"Зараз підняти рівень води у принципі неможливо. Зрозуміло, що кілька років достатнього водозабору не буде", - сказав міністр.
Довідка.
За даними Мінагрополітики, техногенна катастрофа на Каховській ГЕС зупинить водопостачання 31 системи зрошення полів Дніпропетровської, Херсонської та Запорізької областей. У 2021 році ці системи забезпечували зрошення на 584 000 га, з яких збирали близько 4 млн тонн зернових і олійних культур на суму близько $1,5 млрд.
У 2023 році на правому березі Дніпра працювало лише 13 зрошувальних систем.
Підрив Каховської ГЕС фактично залишив без джерела води 94% зрошувальних систем у Херсонській, 74% - в Запорізькій та 30% - у Дніпропетровській областях. Знищення Каховської ГЕС призведе до того, що поля на півдні України вже наступного року можуть перетворитися на пустелі.
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