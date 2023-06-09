В Україні змінилися правила нотаріальної реєстрації земельних ділянок

Набрав чинності закон №3065-IX, який вносить зміни до деяких законодавчих актів щодо вдосконалення правового регулювання вчинення нотаріальних та реєстраційних дій під час набуття прав на земельні ділянки, повідомляють на сайті Верховної Ради.

Законом, зокрема, передбачено, що перевірка відповідності набувача земельної ділянки сільгосппризначення вимогам, визначеним Земельним кодексом, не здійснюється у разі набуття у власність земельних ділянок сільгосппризначення для ведення садівництва площею не більш як 0,25 га, а також для ведення особистого селянського господарства площею до 2 га, розташованих у межах населених пунктів.

Перед укладенням договору щодо переходу права власності на такі земельні ділянки їхній набувач заявляє про дотримання вимог, визначених Земельним кодексом, шляхом подання нотаріусу, що посвідчує правочин, відповідної заяви.

Документ також визначає, що площа земельних ділянок сільгосппризначення, які належать на праві спільної сумісної власності подружжю, враховується до загальної площі земельних ділянок сільгосппризначення лише того з подружжя (колишнього подружжя), за ким зареєстровано право власності.

Закон дозволяє передавати переважне право купівлі земельної ділянки сільгосппризначення лише на певний строк, а не безстроково, як це має місце зараз.

Документ розширює перелік осіб, яким заборонено набувати у власність земельні ділянки сільгосппризначення. До них належать учасники (акціонери, члени) або кінцеві бенефіціарні власники юридичних осіб, до яких застосовано санкції.

Згідно з новими правилами, у разі держреєстрації набуття права власності на земділянку сільгосппризначення за суб'єктом переважного права чи держреєстрації припинення права оренди земділянки сільгосппризначення одночасно провадиться держреєстрація припинення переважного права купівлі земельної ділянки сільгосппризначення, зареєстрованого в Державному реєстрі прав, без подання відповідної заяви заявником.