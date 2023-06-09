Фінансові новини
- |
- 09.06.23
- |
- 10:56
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
В Україні змінилися правила нотаріальної реєстрації земельних ділянок
09:32 09.06.2023 |
Набрав чинності закон №3065-IX, який вносить зміни до деяких законодавчих актів щодо вдосконалення правового регулювання вчинення нотаріальних та реєстраційних дій під час набуття прав на земельні ділянки, повідомляють на сайті Верховної Ради.
Законом, зокрема, передбачено, що перевірка відповідності набувача земельної ділянки сільгосппризначення вимогам, визначеним Земельним кодексом, не здійснюється у разі набуття у власність земельних ділянок сільгосппризначення для ведення садівництва площею не більш як 0,25 га, а також для ведення особистого селянського господарства площею до 2 га, розташованих у межах населених пунктів.
Перед укладенням договору щодо переходу права власності на такі земельні ділянки їхній набувач заявляє про дотримання вимог, визначених Земельним кодексом, шляхом подання нотаріусу, що посвідчує правочин, відповідної заяви.
Документ також визначає, що площа земельних ділянок сільгосппризначення, які належать на праві спільної сумісної власності подружжю, враховується до загальної площі земельних ділянок сільгосппризначення лише того з подружжя (колишнього подружжя), за ким зареєстровано право власності.
Закон дозволяє передавати переважне право купівлі земельної ділянки сільгосппризначення лише на певний строк, а не безстроково, як це має місце зараз.
Документ розширює перелік осіб, яким заборонено набувати у власність земельні ділянки сільгосппризначення. До них належать учасники (акціонери, члени) або кінцеві бенефіціарні власники юридичних осіб, до яких застосовано санкції.
Згідно з новими правилами, у разі держреєстрації набуття права власності на земділянку сільгосппризначення за суб'єктом переважного права чи держреєстрації припинення права оренди земділянки сільгосппризначення одночасно провадиться держреєстрація припинення переважного права купівлі земельної ділянки сільгосппризначення, зареєстрованого в Державному реєстрі прав, без подання відповідної заяви заявником.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Без води з Каховського водосховища Херсонщина опустелюватиметься, а в Криму вода подаватиметься за графіком
ТОП-НОВИНИ
|Шмигаль: Стартувала програма щодо вступу України в ОЕСР
|Сенат Швейцарії підтримав реекспорт зброї в Україну
|Україна може відновити роботу аміакопроводу в Одесу - Зеленський
|Підрив Каховської ГЕС може мати загрози для ЗАЕС, але ситуація під контролем - Енергоатом
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|В Україні змінилися правила нотаріальної реєстрації земельних ділянок
|Ціни на нафту знижуються другий тиждень поспіль через побоювання щодо попиту
|Україна направила ноту до Єврокомісії через проєкт «Росатому» в Угорщині - Шмигаль
|«Зерновий коридор» працює лише на 20% потужності через Росію, – Мінінфраструктури
|МЕА вважає вплив Китаю на нафтові ціни важливішими за рішення росії й ОПЕК
|«Знакова подія». В Україні вперше видали ліцензію на зберігання енергії
Бізнес
|У Швейцарії почали встановлювати сонячні панелі на залізничних коліях
|Штучний інтелект в Zoom може скласти короткий конспект зустрічі, яку ви пропустили
|Microsoft Word, Excel і Teams отримають нативні версії для Apple Vision Pro
|Штучний інтелект загрожує «значними перебоями» на ринках праці – МВФ
|Microsoft заплатить 20 млн доларів через незаконний збір інформації про дітей
|Tesla Model S Plaid встановила новий рекорд на трасі в Нюрбургринзі, обігнавши Porsche Taycan Turbos S на 8 секунд
|Apple представила Vision Pro - свою першу гарнітуру змішаної реальності