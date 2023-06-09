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«Зерновий коридор» працює лише на 20% потужності через Росію, – Мінінфраструктури
23:37 08.06.2023 |
"Чорноморська зернова ініціатива" працює вже менше ніж на 20% своєї нормальної пропускної спроможності через позицію РФ у спільному координаційному центрі і ця ситуація погіршується з кожним днем.
Про це розповів заступник міністра інфраструктури Юрій Васьков, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"У нас з 1 травня до сьогодні інспекцію на вхід пройшли всього 43 судна. Відповідно в середньому з 1 травня Російська Федерація пропускає на інспекції трохи більше одного судна на добу. В очікуванні зараз 54 судна, деякі з них очікують на інспекцію більше трьох місяців", - сказав Васьков.
Він нагадав, що через блокування російською стороною пропуску кораблів до найбільшого українського порту "Південний" він не працює повністю.
"Якщо говорити в цифрах, то ініціатива вже зараз працює менш ніж на 20% своєї нормальної пропускної спроможності. І з кожним днем ситуація погіршується виключно через позицію Росії в спільному координаційному центрі", - наголосив заступник міністра.
Він додав, що ООН та Туреччина поінформовані про ситуацію та переговори ведуться через них.
"Переговори ведуться через ООН і Туреччину. Вони знають про ситуацію. Щодня ми спілкуємося. Наразі ми не маємо інформації про те, що ситуація може покращитись", - констатував Васьков.
Відповідаючи на питання щодо перспектив транзиту російського аміаку в обмін на гарантії нормальної роботи угоди про безпечний експорт зерна, він нагадав, що аміакопровід наразі непрацездатний.
"Аміакопровід за останні три доби був двічі пошкоджений обстрілами з боку РФ. На даний момент він непрацездатний. Сказати, в який термін він може бути відремонтований, зможуть лише відповідні фахівці, коли отримають доступ і це буде безпечно", - додав заступник міністра.
Як повідомлялося, ще 5 червня голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що 5 червня біля 21:00 в с. Западне Куп'янського району на Харківщині відбулася розгерметизація аміакопроводу внаслідок влучання ворожих ракет, пошкоджено ділянку завдовжки 12 км, витік аміаку склав 134 тонни.
6 червня він повідомляв, що російські війська вдруге обстріляли аміакопровід в Куп'янському районі. Було зафіксовано загалом 6 "прильотів" в район насосної станції біля с. Масютівка.
Лише 7 червня Міноборони РФ також заявило про підрив аміакопроводу "Тольятті - Одеса" поблизу села Масютівка на Харківщині ввечері 5 червня, звинувативши у цьому "українських диверсантів". Своєю чергою у Кремлі заявили, що руйнування аміакопроводу "негативно вплине" на продовження "Чорноморської зернової ініціативи".
"Чорноморську зернову ініціативу" було погоджено в Стамбулі 22 липня 2022 року за участю ООН, України, Туреччини та Росії. Її суть - у створенні коридору для вивезення зерна з трьох українських портів "Чорноморськ", "Одеса" та "Південний" в умовах війни Росії проти України.
Ініціативу було укладено на 120 днів і її продовжували двічі, востаннє 18 березня. Однак якщо Україна заявляла, що її продовжили на 120 днів, то Росія стверджувала, що всього на 60 - до 18 травня, і наполягала на розблокуванні роботи аміакопроводу "Тольятті-Одеса" та знятті всіх санкцій при торгівлі російською агропродукцією та добривами.
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