Україна може втратити декілька мільйонів тонн врожаю через підрив росіянами Каховської ГЕС

Україна може втратити мільйони тонн урожаю через знищення Каховської ГЕС, а для відновлення ґрунтів доведеться застосовувати спеціальні методи.

Як передає Укрінформ, про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» розповів перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький, повідомляє пресслужба Мінагрополітики.

"Декілька мільйонів тонн українського врожаю може бути втрачено через затоплення внаслідок знищення Каховської ГЕС. Землі, які затоплені, потребують повної агроекологічної оцінки стану ґрунтів, але після того, як зійде вода. У більшості випадків потрібно буде застосовувати спеціальні методи відновлення ґрунтів", - сказав Висоцький.

На угіддях, які постраждали внаслідок знищення Каховської ГЕС, вирощувалося два основних блоки продукції: овочеві та баштанні культури і зернові та олійні - соя, кукурудза, соняшник, пшениця.

"Без джерела водопостачання неможливо вести мову про вирощування продукції овочівництва. Вирощування зернових та олійних культур відбудеться за екстенсивною моделлю з низькою врожайністю», - зазначив урядовець.

Висоцький наголосив, що зараз важко оцінити збитки лівобережжя Херсонщини, але відомо, що там зберігалось декількох сотень тисяч тонн зернових. На правобережжі втрачено понад 100 тис. т врожаю.

Перший заступник міністра стверджує, що найбільшою загрозою для міжнародної продовольчої безпеки є неможливість без зрошення вирощувати декілька мільйонів тонн зернових та олійних культур.

Як повідомляло агентство, Україна може втратити 14% агровиробництва, або понад 3 млн т зернових, внаслідок підриву Каховської ГЕС.