Через підрив Каховської ГЕС під загрозою знищення опинилися посіви у трьох регіонах

Сільськогосподарські посіви у Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях під загрозою знищення, адже через щорічні посухи ці регіони користувалися водою з Каховського водосховища для поливу.

На цьому наголосив голова парламентського комітету з питань аграрної та земельної політики Олександр Гайду, передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу Верховної Ради.

«Підрив Каховської ГЕС - це терористичний акт, який ставить під загрозу світову продовольчу безпеку. Наслідки вже дуже суттєві для наших аграріїв. Адже зрошувати землі у трьох регіонах, які залежать від Каховської ГЕС, зараз неможливо. Ці регіони постачають наше продовольство світові. Підрив росіянами ГЕС - не тільки факт екоциду, який зачіпає екосистему всього Чорноморського регіону, а й чергова спроба агресора спровокувати голод у світі», - зазначив депутат.

Він нагадав, що Україна виконує свої зобов'язання як гарант глобальної продовольчої безпеки, постачаючи продовольство в ті країни, які його потребують. Проте росія постійно створює нові «загрози, аби посилити голод у світі».

«Сьогоднішня трагедія має катастрофічні наслідки як для України, так і для всього цивілізованого світу. Жодна країна не має бути осторонь. Світ має зробити рішучі дії, щоб зупинити та засудити дії росії та не допустити голоду», - додав Гайду.

Як повідомлялось, російські війська 6 червня здійснили підрив Каховської ГЕС. Внаслідок підриву машинної зали зсередини станцію повністю зруйновано. Через підрив водосховища є ризики підтоплення енергетичних об'єктів на Херсонщині, зокрема Херсонської ТЕЦ. Розпочалась евакуація населення з потенційних районів затоплення.