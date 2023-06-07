Фінансові новини
- |
- 07.06.23
- |
- 08:01
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Через підрив Каховської ГЕС під загрозою знищення опинилися посіви у трьох регіонах
23:00 06.06.2023 |
Сільськогосподарські посіви у Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях під загрозою знищення, адже через щорічні посухи ці регіони користувалися водою з Каховського водосховища для поливу.
На цьому наголосив голова парламентського комітету з питань аграрної та земельної політики Олександр Гайду, передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу Верховної Ради.
«Підрив Каховської ГЕС - це терористичний акт, який ставить під загрозу світову продовольчу безпеку. Наслідки вже дуже суттєві для наших аграріїв. Адже зрошувати землі у трьох регіонах, які залежать від Каховської ГЕС, зараз неможливо. Ці регіони постачають наше продовольство світові. Підрив росіянами ГЕС - не тільки факт екоциду, який зачіпає екосистему всього Чорноморського регіону, а й чергова спроба агресора спровокувати голод у світі», - зазначив депутат.
Він нагадав, що Україна виконує свої зобов'язання як гарант глобальної продовольчої безпеки, постачаючи продовольство в ті країни, які його потребують. Проте росія постійно створює нові «загрози, аби посилити голод у світі».
«Сьогоднішня трагедія має катастрофічні наслідки як для України, так і для всього цивілізованого світу. Жодна країна не має бути осторонь. Світ має зробити рішучі дії, щоб зупинити та засудити дії росії та не допустити голоду», - додав Гайду.
Як повідомлялось, російські війська 6 червня здійснили підрив Каховської ГЕС. Внаслідок підриву машинної зали зсередини станцію повністю зруйновано. Через підрив водосховища є ризики підтоплення енергетичних об'єктів на Херсонщині, зокрема Херсонської ТЕЦ. Розпочалась евакуація населення з потенційних районів затоплення.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Підрив Каховської ГЕС може мати загрози для ЗАЕС, але ситуація під контролем - Енергоатом
|Російські війська підірвали Каховську ГЕС
|Прокурори не побачили порушення у поїздці заступника Костіна на відпочинок в Іспанію на машині відомого бізнесмена
|СКЦ відкоригував інформацію про інспекцію в «зерновому коридорі»: блокування порту «Південний» зберігається
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|У Прозорро.Продажі з'явилося правління
|Дизпальне подекуди вже нижче за 40 грн/л
|Через підрив Каховської ГЕС під загрозою знищення опинилися посіви у трьох регіонах
|Підрив Каховської ГЕС може призвести до дисбалансу в енергосистемі – Міненерго
|«АрселорМіттал Кривий Ріг» призупинив виробництво сталі, щоб зменшити споживання води
|Україна підписала угоду з Францією про призупинення виплат за офіційним боргом
|Мінфін розмістив ОВДП ще на ₴4,8 мільярда. Cтавку за річними ОВДП знижено до 18,4%
Бізнес
|Інвестори Dogecoin звинуватили Ілона Маска в інсайдерській торгівлі – лише після зміни логотипа Twitter він заробив $124 млн
|Штучний інтелект за місяць відібрав роботу майже у 4000 американців
|Європарламент закликав уряди країн ЄС до заборони TikTok
|Топ-25 геймдев-компаній України: зменшення кількості українських фахівців на 12,7% (понад 1300 осіб) та релокейт робітників за кордон
|Aston Martin DB12 представлений з 671-сильним AMG V8
|realme GT Neo 5 SE відібрав у Redmi Note 12 Turbo звання найпродуктивнішого у світі смартфона середнього класу
|iQOO Neo 8 Pro став найпотужнішим у світі смартфоном - Dimensity 9200+ покінчив із лідерством Snapdragon 8 Gen 2