Експорт «зерновим коридором» з України за тиждень зріс на 78% - УКАБ

Упродовж 44 тижня роботи «зернового коридору», з 29 травня по 4 червня через морські порти Одеської області було експортовано 395,6 тис. т агропромислової продукції, що на 78% більше, ніж за попередній тиждень.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Українського клубу аграрного бізнесу.

Зазначається, що за минулий тиждень в українських морпортах було завантажено 7 суден, що на 3 одиниці більше, ніж за попередній тиждень. При цьому, ці судна завантажені, але вони ще не пройшли необхідну інспекцію для продовження руху далі та очікують її.

В УКАБ наголошують, що хоча показники відвантажень «зерновим коридором» зростають, вони продовжують залишатись дуже низькими. Водночас російська сторона весь час змінює принципи відбору суден, які проходять інспекцію на вхід в одеські порти, штучно затримуючи його роботу. За минулий тиждень інспекцію на вхід пройшло лише 6 суден.

Найбільше протягом 44 тижня роботи "зернового коридору" було експортовано: кукурудзи (частка у загальній структурі експорту - 60%), пшениці (25%) та макухи соняшникової (15%). Українська продукція була відправлена в 2 країни: Китай та Іспанію.

Всього з початку роботи «зернового коридору» з 1 серпня 2022 року по 4 червня 2023 року Україна експортувала 31 млн т продукції АПК.

Як повідомляв Укрінформ, Україна, ООН і Туреччина 18 березня 2023 року домовились про продовження «Ініціативи з безпечного транспортування агропродукції через Чорне море». Дія угоди була продовжена на 120 днів, проте росіяни заявляли, що угода діятиме до 18 травня 2023 року.

Віцепрем'єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков 17 травня повідомив, що угода діятиме до 18 липня 2023 року.

У Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури заявили, що російська сторона у Спільному координаційному центрі майже місяць блокує роботу найбільшого українського чорноморського порту "Південний", внаслідок чого щонайменше 10 країн недоотримують продовольство.