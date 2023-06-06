Зерно у світі дорожчає через підрив Каховської ГЕС

Ціни на пшеницю відреагували на підрив Каховської ГЕС, і за ранок, 6 червня, продемонстрували зростання на 3%.

Про це свідчать дані ресурсу Barchart Trader, що відстежує ринкові дані в режимі реального часу.

Пшениця станом на цей момент коштує близько $6,4 за бушель.

"Пшениця пішла вгору на 3% - ось як ринки відреагували на підрив Каховської ГЕС", - прокоментував віцепрезидент з економічної освіти, доцент Київської школи економіки Олег Нів'євський.

На думку експерта, ринки увійшли в стан очікування ескалації.