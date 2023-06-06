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Термінал Нібулону біля Каховської ГЕС опинився під водою

14:33 06.06.2023 |

Новини АПК

 

Перевантажувальний термінал компанії "Нібулон" (філія Козацька), що розташований на території селища Козацьке Херсонської області, опинився під водою внаслідок руйнування греблі Каховської гідроелектростанції. Про це свідчать кадри, опубліковані у соціальних мережах.

Термінал був введений в експлуатацію у 2012 році.

Об'єм зберігання зерна на перевантажувальному терміналі в Козацькому становив 76 000 тонн, добова потужність сушарок - 3 000 тонн, добова потужність із відвантаження на водний транспорт - 10 000 тонн, силоси вологого зерна мали місткість 250 тонн кожен.


Термінал Нібулону біля Каховської ГЕС опинився під водою
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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