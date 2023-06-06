Термінал Нібулону біля Каховської ГЕС опинився під водою

Перевантажувальний термінал компанії "Нібулон" (філія Козацька), що розташований на території селища Козацьке Херсонської області, опинився під водою внаслідок руйнування греблі Каховської гідроелектростанції. Про це свідчать кадри, опубліковані у соціальних мережах.

Термінал був введений в експлуатацію у 2012 році.

Об'єм зберігання зерна на перевантажувальному терміналі в Козацькому становив 76 000 тонн, добова потужність сушарок - 3 000 тонн, добова потужність із відвантаження на водний транспорт - 10 000 тонн, силоси вологого зерна мали місткість 250 тонн кожен.



