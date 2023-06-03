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Україна має «план Б» на випадок краху зернової угоди, - міністр
23:47 02.06.2023 |
Україна зможе продовжувати експорт зерна через Чорне море навіть якщо Москва розірве поточну угоду. В рамках "плану Б" Росії не буде.
Про це розповів міністр сільського господарства Микола Сольський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Сольський заявив, що Росія попри угоду, вже заблокувала використання головного чорноморського порту України - Південний. До того ж нині РФ дозволяє лише одному судну на день доставляти українське продовольство до певних країн.
Росія заявила, що пропустить більше суден, якщо всі сторони зернової угоди погодяться розблокувати транзит російського аміаку по трубопроводу через територію України до Південного на експорт.
"Останні дії, які там відбуваються вчора, позавчора, сьогодні, це більше говорить про те, що насправді лише юридично виглядає так, що цей коридор працює, а насправді там нічого особливого не відбувається", - сказав міністр.
Він запропонував, уряду дати страхові гарантії компаніям, щоб вони продовжували постачання без участі Росії в новій угоді.
"Це не працює так, і тоді ми будемо готові до "плану Б", який залежить від нас, залежить від ООН. Я не думаю, що ми будемо стояти осторонь, якщо так продовжуватиметься в найближче майбутнє... "План Б"... виключає четверту сторону (Росію, - ред.) у цих відносинах", - сказав він.
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