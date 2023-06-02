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АНАЛІТИКА

Україна засіяла ярими зерновими 100% від плану, соняшником - 89,4% і соєю - 94,5% - Мінагрополітики

17:00 02.06.2023 |

Новини АПК

 

Українські аграрії завершують посівну: за минулий тиждень вони засіяли зерновими та зернобобовими культурами 193,6 тис. га порівняно з 585,2 тис. га попереднього тижня та 1,1055 тис. га - ще тижнем раніше, повідомило Міністерство агрополітики і продовольства в п'ятницю.

Згідно з його даними на 2 червня, площі під ярими зерновими та зернобобовими сягнули 5,472 млн га або практично 100% запланованих.

Засіяні площі нижчі за торішні на 10,2%: станом на 2 червня 2022 року вони досягли 6094,4 млн га.

Відставання здебільшого сформовано за рахунок наймасовіших культур - кукурудзи та ярого ячменю, посіви яких відповідно на 14,5% і 19,2% менші за торішні і становлять 3,893 тис. га та 766,1 тис. га.

Водночас щодо кукурудзи вони вже перевершили прогноз Мінагрополітики в 3,618 млн га, тоді як щодо ячменю помітно нижчі за очікувані 1,041 млн га.

Знизилися порівняно з торішніми показниками посіви проса на 2,5%, під яким зайнято 46,1 тис. га площ.

Водночас площі під іншими зерновими культурами вже більші, ніж рік тому. Це стосується ярої пшениці - 269,5 тис. га (на 42,4%), гороху - 136,1 тис. га (на 4,2%), гречки - 106,1 тис. га (54,2%).

За даними Мінагрополітики, соняшником зайнято 5,042 млн га, що вже на 10,3% перевищує минулорічний показник, але ще помітно нижчий за очікування в 5,641 млн га.

Посівні площі під цукровими буряками становили 213,1 тис. га, що на 18% вище за минулорічні показники і зовсім недалеко від прогнозу 220 тис. га.

Посіви сої розширилися до 1,739 млн га, перевищивши минулорічні вже на 45,5% і наблизившись до прогнозу 1,841 млн га.

Як зазначило Мінагрополітики, аграрії Полтавської та Кіровоградської областей завершили посів ярих культур.

Порівняно з довоєнним 2021 роком посіви ярих зернових і зернобобових нижчі на 24%, соняшнику - на 19,9%, цукрових буряків - на 5,2%, тоді як щодо сої вони зросли на 40,5%.

Як повідомлялося, посіви озимої пшениці цього сезону становили 4166 тис. га (-834 тис. га до попереднього), ярої пшениці - 285 тис. га (+67 тис. га), озимого ячменю - 536 тис. га (-255 тис. га).

Згідно з прогнозом міністерства від кінця березня, 2023 року посівні площі зернових і зернобобових культур становитимуть 10,24 млн га, що на 1,4 млн га менше за показник 2022 року, тоді як під олійними вони зростуть на 0,92 млн га - до 8,85 млн га.

З урахуванням представлених даних, посіви олійних на початок червня досягли близько 8,16 млн га.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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