Урожай зернових та олійних в Україні цьогоріч прогнозують на рівні 68 мільйонів тонн

Українська зернова асоціація прогнозує, що у 2023 році в Україні буде зібрано 68 млн т зернових та олійних культур, що на 5,8 млн т менше, ніж врожай 2022 року (за оцінками асоціації торік було зібрано 73,8 млн т) та на 36% менше, ніж врожай 2021 року (106 млн т).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба УЗА.

Зазначається, що менший обсяг майбутнього врожаю обумовлений як окупацією частини території України, замінуванням, веденням бойових дій, так і браком коштів та інших ресурсів в аграріїв для повноцінної посівної кампанії та вирощування врожаю.

За оцінкою УЗА, в Україні цьогоріч загалом буде засіяно близько 19,5 млн га (посівні площі у попередні роки становили 25 млн га). При цьому багато залежить від того, як завершиться посівна, і від подальших погодних умов.

Очікується, що експорт з України за цих умов у новому сезоні 2023/2024 може становити 43,9 млн т. У поточному сезоні (який закінчиться 30 червня 2023 року) експорт може сягнути 56,4 млн т за умов збереження морського шляху експорту. Перехідні залишки на початку нового сезону можуть становити близько 11,9 млн т зернових та олійних, що в 3 рази більше, ніж у попередні сезони, окрім 2022/2023 МР, коли залишки були максимальні - близько 25 млн т.

В УЗА зазначають, що характерною особливістю цього року буде зменшення обсягів врожаю зернових через зменшення посівних площ під ними у порівнянні з минулим роком, водночас збільшення прогнозу врожаю олійних культур за рахунок відповідно збільшення посівних площ під ними.

Врожай пшениці в Україні у 2023 році може становити 17,9 млн т (у 2022 році було 20,2 млн т, а у 2021 - рекордні 33 млн т) при зменшенні посівних площ під пшеницею більше як на 2 млн га. Такого врожаю більш ніж достатньо для забезпечення внутрішнього попиту та продовольчої безпеки країни (особливо в умовах, коли близько 7 млн українців виїхали з країни). Водночас зменшення врожаю вплине на експортний потенціал України. Експорт пшениці у 2023/2024 МР з огляду на менший врожай може становити близько 15 млн т з врахуванням того, що на початку сезону перехідні залишки становитимуть 5,3 млн т.

В асоціації прогнозують, що врожай ячменю у 2023 році в Україні становитиме 4,4 млн т (у 2021 - 10,1 млн т, а у 2022 - 5,8 млн т). Експорт цієї культури у 2023/2024 МР очікується на рівні 2 млн т. Врожай кукурудзи в новому сезоні можна очікувати на рівні 23,3 млн т через зменшення посівних площ під кукурудзою приблизно на 800 тис. га (у 2021 році - 37,6 млн т, у 2022 - 27,3 млн т), при цьому експорт може становити близько 19 млн т, з врахуванням перехідних запасів на початку нового сезону на рівні 2,3 млн т.

Врожай соняшнику у 2023 році очікується на рівні 12,7 млн т у зв'язку зі збільшенням посівних площ під ним на 800 тис. га в цьому році у порівнянні з минулим (у 2021 - 16,9 млн т, 2022 - 11,1 млн т), а експорт може становити 1,2 млн т. Переробка соняшника на олію може сягнути 11,5 млн т.

Врожай ріпаку попередньо у 2023 році УЗА оцінює в 3,8 млн т, при цьому експорт у 2023/2024 МР очікується на рівні 3,5 млн т. Врожай сої прогнозується на рівні майже 4,4 млн т, а експорт у 2023/2024 МР - на рівні 3 млн т.

При цьому, такий експорт зернових та олійних культур у 2023/2024 МР можна очікувати, якщо збережеться робота українських чорноморських портів.

В асоціації наголошують, що зменшення врожаю та експорту з України зернових матиме негативний вплив на доступність зернових на світовому ринку та призведе до зростання цін, а відповідно і до збільшення продовольчої інфляції у світі.

Як повідомляв Укрінформ, Національна академія аграрних наук України очікує, що валовий збір зернових і олійних культур в Україні у 2023 році становитиме 53,3 млн т (зернових 34 млн т та олійних - 19,3 млн т).