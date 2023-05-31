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Експорт українського зерна впаде на третину – до 46 мільйонів тонн, – Мінагрополітики
15:58 31.05.2023 |
Обсяги експорту зернових та олійних культур з України у 2023 році впадуть на третину - до 46 мільйонів тонн на рік.
Про це міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський заявив на засіданні Ради з сільського господарства та рибальства у Брюсселі.
"Порівняно з минулим цього року очікується зменшення на третину обсягів експорту зернових та олійних культур з України - до 46 млн тонн на рік. Отже, Україна зможе експортувати менше зерна, ніж минулого року на 40%", - цитує виступ міністра пресслужба Мінагрополітики.
Він також наголосив, що обмеження на ввезення українського зерна до низки країн ЄС мають політичний характер і мають бути скасовані.
"Політичні аспекти не повинні бути основними і не повинні диктувати такі рішення... Введені обмежувальні заходи мають бути скасовані. І стійкі рішення мають бути знайдені в консультаціях за участю України", - наголосив Сольський.
Він нагадав, що прикордонні країни, які заборонили ввезення української сільськогосподарської продукції, насправді у 2022 році зміцнили свій експортний потенціал, наростили внутрішню переробку та підвищили конкурентоспроможність тваринницького комплексу за рахунок імпорту з України.
Як повідомлялося, з 2 травня Єврокомісія запровадила тимчасову заборону на експорт чотирьох сільськогосподарських продуктів з України - пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику - до п'яти країн ЄС. Це обмеження встановлене у якості винятку і діятиме до 5 червня 2023 року, однак строк його дії може бути продовжено.
Водночас Болгарія, Угорщина, Польща та Словаччина зобов'язалися скасувати свої односторонні заходи щодо заборони ввезення агропромислової продукції з України.
Це рішення було однією з передумов для продовження пільг для українського експорту до ЄС ще на рік.
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