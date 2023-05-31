Експорт українського зерна впаде на третину – до 46 мільйонів тонн, – Мінагрополітики

Обсяги експорту зернових та олійних культур з України у 2023 році впадуть на третину - до 46 мільйонів тонн на рік.

Про це міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський заявив на засіданні Ради з сільського господарства та рибальства у Брюсселі.

"Порівняно з минулим цього року очікується зменшення на третину обсягів експорту зернових та олійних культур з України - до 46 млн тонн на рік. Отже, Україна зможе експортувати менше зерна, ніж минулого року на 40%", - цитує виступ міністра пресслужба Мінагрополітики.

Він також наголосив, що обмеження на ввезення українського зерна до низки країн ЄС мають політичний характер і мають бути скасовані.

"Політичні аспекти не повинні бути основними і не повинні диктувати такі рішення... Введені обмежувальні заходи мають бути скасовані. І стійкі рішення мають бути знайдені в консультаціях за участю України", - наголосив Сольський.

Він нагадав, що прикордонні країни, які заборонили ввезення української сільськогосподарської продукції, насправді у 2022 році зміцнили свій експортний потенціал, наростили внутрішню переробку та підвищили конкурентоспроможність тваринницького комплексу за рахунок імпорту з України.

Як повідомлялося, з 2 травня Єврокомісія запровадила тимчасову заборону на експорт чотирьох сільськогосподарських продуктів з України - пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику - до п'яти країн ЄС. Це обмеження встановлене у якості винятку і діятиме до 5 червня 2023 року, однак строк його дії може бути продовжено.

Водночас Болгарія, Угорщина, Польща та Словаччина зобов'язалися скасувати свої односторонні заходи щодо заборони ввезення агропромислової продукції з України.

Це рішення було однією з передумов для продовження пільг для українського експорту до ЄС ще на рік.