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Рада пропонує дозволити продаж с/г земель юрособам через два роки після війни
15:37 30.05.2023 |
Група народних депутатів запропонувала дозволити юридичним особам купівлю сільськогосподарських земель через два роки з дня припинення або скасування воєнного стану.
Як повідомляється на офіційному сайті парламенту, відповідний законопроєкт №9341 зареєстровано у Верховній Раді в понеділок.
Згідно з пояснювальною запискою до проєкту закону, він спрямований на те, щоб не допустити погіршення становища власників земель сільгосппризначення, а також зловживань під час здійснення операцій із землею, для чого потрібно внести відповідні зміни до Земельного кодексу України.
Згідно з цим законопроєктом запропоновано протягом двох років з дня припинення або скасування воєнного стану на території України обмежити роботу громадян України на землях сільгосппризначення 100 гектарами. Це положення не поширюватиметься на сільгоспугіддя, які вони вже мали до запровадження цього правила.
Документ також пропонує заборонити продавати або передавати земельні ділянки, призначені для сільгоспвиробництва або виділені власникам земельних ділянок для особистого сільського господарства.
Крім цього, народні депутати мають намір заборонити продавати земельні ділянки, окрім випадків, коли права власності на них переходять до банків як заставу або їх передають у спадок, обмінюють на іншу ділянку з аналогічною вартістю або з різницею в ній не більше ніж 10%. Угоди про продаж або передання таких ділянок юридичним особам, а також про передання прав на такі угоди в майбутньому, згідно з поданим законопроєктом, вважаються недійсними з моменту укладення.
Як повідомлялося, ринок земель сільгосппризначення в Україні запрацював 1 липня 2021 року. На першому етапі реформи право купувати і продавати такі земельні ділянки отримали лише громадяни країни, одна фізособа зможе мати в розпорядженні не більше 100 га.
Право купувати землю сільгосппризначення 1 січня 2024 року отримають юридичні особи, створені згідно із законодавством України, водночас кінцевий бенефіціар однієї або кількох юросіб зможе консолідувати через них сукупно не більше ніж 10 тис. га.
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