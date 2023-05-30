Обсяг вивантаження зернових у портах Великої Одеси за минулий тиждень зріс майже вшестеро

Середньодобове вивантаження вагонів із зерновими вантажами в портах Великої Одеси за минулий тиждень зросло в 5,8 раза - до 535, а кількість вагонів, що рухаються до портів, збільшилася в 2,5 раза - до 2,413 тис., повідомив заступник директора департаменту комерційної роботи "Укрзалізниці" Валерій Ткачов.

"Станом на 29 травня в напрямку портів Великої Одеси рухаються 2 413 вагонів із зерновими вантажами. Загальне вивантаження в портах за минулу добу - 535 вагонів із зерном, показник середньодобового вивантаження за травень - 226 вагонів із зерном. За зазначених обсягів вивантаження, час очікування вивантаження (черга) становить (за поточного темпу 535 в/д) 4,5 доби", - написав Ткачов у телеграм-каналі.

Він зазначив, що зростання пов'язане з активізацією роботи в портах Великої Одеси, крім порту "Південний", після відновлення роботи "зернового коридору". За інформацією Одеської залізниці з 19 до 28 травня інспекцію пройшли 23 судна: 12 суден на порт "Одеса" та 11 суден на порт "Чорноморськ". У зоні інспектування перебувають чотири судна (одне - для порту "Одеса", три - що прямують до порту "Чорноморськ"). На огляд зареєстровано п'ять суден (одне для порту "Одеса" і чотири для "Чорноморська"). В очікуванні огляду перебувають 49 суден (11 для порту "Одеса", 22 для "Чорноморська" і 16 для "Південного").

Водночас ситуація в порту "Ізмаїл", який є альтернативою для експорту зернових вантажів, залишається складною через значне накопичення вагонів. Час очікування в черзі в порту збільшився з 25,8 діб попереднього тижня до 31,8 діб нинішнього, за поточного темпу вивантаження 94 в/д.

"Станом на 29 травня в напрямку порту "Ізмаїл" рухаються 2 164 вагони із зерновими вантажами. Загальне вивантаження становить 68 в/д, при цьому фіксується зменшення добового вивантаження через погіршення погодних умов 28-29 травня (дощі). Показник середньодобового вивантаження в порту за травень становить 89 в/д із зерном. За нинішнього темпу вивантаження 94 в/д, час очікування (черга) становить 31,8 доби", - пояснюється в повідомленні.

Раніше Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України повідомило, що роботу "зернової ініціативи" поновили, проте Росія в СКЦ продовжує блокувати вхідний флот на найбільш глибоководний порт "Південний".

Чорноморську зернову ініціативу було ухвалено в Стамбулі 22 липня 2022 року за участю ООН, України, Туреччини та Росії. Її суть - у створенні коридору для вивезення зерна з трьох українських портів "Чорноморськ", "Одеса" і "Південний" в умовах триваючої війни Росії проти України. Ініціативу було укладено на 120 днів і її продовжували двічі, востаннє 18 березня. Однак якщо Україна заявляла, що її було продовжено на 120 днів, то Росія стверджувала, що лише на 60 - до 18 травня, і наполягала на розблокуванні роботи аміакопроводу Тольятті-Одеса та знятті всіх санкцій під час торгівлі російською агропродукцією та добривами.

Президент Туреччини 17 травня заявив, що "зернова ініціатива" продовжить роботу ще два місяці, що пізніше підтвердив генсек ООН Антоніу Гуттереш, однак заявив, що невирішені питання ще залишаються.

У порту "Південний" працює "Одеський припортовий завод", який опікується перевалкою аміаку з аміакопроводу "Тольятті-Одеса".