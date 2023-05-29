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Україна збереже статус найбільшого експортера соняшникової олії у світі, – USDA
16:18 29.05.2023 |
Міністерство сільського господарства США (United States Department of Agriculture, USDA) прогнозує, що у 2023/24 маркетинговому році (МР, липень-червень) Україна залишиться лідером з експорту соняшникової олії на світовому ринку, збільшивши свою частку до 37% з 35% за підсумками 2022/23 МР.
Згідно з оновленими прогнозом, на зовнішні ринки в новому сезоні може бути відвантажено близько 4,5 млн тонн української соняшникової олії (+2%), повідомляє "АПК-Інформ".
За даними аналітиків агентства, цьому сприятиме очікуване збільшення виробництва соняшнику в Україні до 12,8 млн тонн (+12%) та відносно стабільна переробка цієї олійної культури (близько 11,3 млн тонн, що на 2% вище показника у поточному сезоні).
Водночас обсяги переробки сої та ріпаку в Україні теж можуть дещо зрости та складуть близько 1,5 млн тонн (+4%) та 0,2 млн тонн (+18%) відповідно.
За оцінками USDA, у світовому рейтингу експортерів соєвої та ріпакової олій в сезоні-2023/24 Україна може зберегти 8 місце.
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