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АНАЛІТИКА

Україна збереже статус найбільшого експортера соняшникової олії у світі, – USDA

16:18 29.05.2023 |

Новини АПК

 

Міністерство сільського господарства США (United States Department of Agriculture, USDA) прогнозує, що у 2023/24 маркетинговому році (МР, липень-червень) Україна залишиться лідером з експорту соняшникової олії на світовому ринку, збільшивши свою частку до 37% з 35% за підсумками 2022/23 МР.

Згідно з оновленими прогнозом, на зовнішні ринки в новому сезоні може бути відвантажено близько 4,5 млн тонн української соняшникової олії (+2%), повідомляє "АПК-Інформ".

За даними аналітиків агентства, цьому сприятиме очікуване збільшення виробництва соняшнику в Україні до 12,8 млн тонн (+12%) та відносно стабільна переробка цієї олійної культури (близько 11,3 млн тонн, що на 2% вище показника у поточному сезоні).

Водночас обсяги переробки сої та ріпаку в Україні теж можуть дещо зрости та складуть близько 1,5 млн тонн (+4%) та 0,2 млн тонн (+18%) відповідно.

За оцінками USDA, у світовому рейтингу експортерів соєвої та ріпакової олій в сезоні-2023/24 Україна може зберегти 8 місце.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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