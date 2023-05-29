На стимулювання приватних інвестицій в агросектор Україна у 2022 році витратила 1,5 млрд грн - Рахункова палата

На реалізацію програми "Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство" у 2022 році було спрямовано понад 1,5 млрд грн, повідомила Рахункова палата України на сайті в понеділок.

Водночас уточнюється, що з них 1,4 млрд грн - це аванс позики Світового банку, 62,5 млн грн - субвенція, розподілена в 2021 році на розроблення комплексних планів просторового розвитку територій тергромад, майже 2,5 млн грн - видатки на формування та функціонування системи безоплатної допомоги.

У відомстві нагадали, що через широкомасштабне вторгнення Росії в Україну виникла нагальна потреба в наданні фінансової держпідтримки аграріям в умовах воєнного стану.

За інформацією аудиторів Рахункової палати, Світовий банк у березні 2022 року на прохання Мінфіну збільшив суму авансу з USD20 млн до USD50 млн. Кошти спрямували на поліпшення ефективності та прозорості надання держпослуг аграріям, розвиток сільського господарства та забезпечення продовольчої безпеки України в умовах війни.

Держпродспоживслужбі, Мінрегіону, Держгеокадастру та Мін'юсту як виконавцям Програми бюджетні призначення за загальним фондом держбюджету скорочено на 557 млн грн - кошти спрямовано до резервного фонду.

Аудитори Рахункової палати встановили, що до Угоди про позику були внесені зміни в частині реструктуризації Програми, зокрема щодо оптимізації чинних індикаторів, введення нових та визначення нового виконавця - Мінфіну/Фонду розвитку підприємництва.

"У 2022 році виконавці Програми використали кошти держбюджету в усіх суттєвих аспектах. (...) Фінансово-господарські операції проведені відповідно до вимог нормативно-правових актів, що регулюють використання бюджетних коштів", - зазначили у відомстві.

За інформацією аудиторів Рахункової палати, у 2022 році в межах кредитної програми "5-7-9" фінансову підтримку в сумі 3,5 млрд грн на посівну кампанію отримали 6964 аграрії, тоді як Програмою було передбачено, що таку підтримку за цей період отримають 4000 аграрних виробників.

Фахівці Рахункової палати констатували, що станом на 1 січня 2023 року на рахунках місцевих бюджетів залишилися невикористаними 48,2 млн грн, що були надані в межах Програми, з них 37,8 млн грн - на рахунках 18 обласних військових адміністрацій та 10,4 млн грн - 8 територіальних громад.

За результатами розгляду матеріалів фінансового аудиту проєкту "Програма "Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство" Рахункова палата відзначила окремі недоліки та надала низку рекомендацій щодо фінансової звітності проєкту за 2022 рік.