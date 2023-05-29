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АНАЛІТИКА

ООН оцінило збитки українських фермерів через війну у $3,9 мільярда

14:28 29.05.2023 |

Новини АПК, Україна

 

Війна в Україні та її економічні наслідки завдали значних збитків виробництву та доходам малих фермерів, які перевищують $3,85 млрд.

Про це йдеться у звіті Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО), повідомляє Інтерфакс-Україна.

У загальнонаціональному опитуванні ФАО взяли участь 1927 малих сільгоспвиробників, що спеціалізуються на рослинництві та тваринництві, мають земельні ділянки площею до 250 гектарів, що розташовані у 23 областях, включаючи підконтрольні Україні окремі райони Донецької, Харківської, Херсонської та Запорізької областей.

Згідно з результатами опитування, в Україні майже на 80% скоротилася кількість дрібних виробників, з яких 1% - виробники продукції тваринництва, які припинили виробництво невеликих обсягів продукції рослинництва, майже 7% - виробники продукції рослинництва, які повністю припинили виробництво.

За інформацією ФАО, приблизно 12% малих сільгосппідприємств повідомили, що частина їх земель потенційно забруднена боєприпасами. Найбільше постраждали прифронтові області, де цю інформацію підтвердили 32% респондентів.

Майже 90% малих виробників продукції рослинництва повідомили про падіння доходів, причому понад 70% із них зафіксували значне, а 25% - різке зниження. Дрібні виробники продукції тваринництва постраждали меншою мірою, проте понад 60% з них поінформували про зниження доходів, у тому числі 46% назвали його значним чи різким.

ФАО також вказує на зростання проблем через порушення ланцюжків створення доданої вартості в агропродовольчому секторі. У середньому 9% респондентів повідомили, що торгові посередники зупинили свою діяльність або не змогли закупити більше продукції.

Більшість опитаних виробників вказали серед проблем складність доступу до ресурсів через високі ціни, брак працівників, брак палива чи електроенергії для забезпечення роботи сільгосптехніки або навіть відсутності доступу до електроенергії. Крім того, спостерігається обвал ринків сільгоспресурсів (добрив та насіння), зокрема, у прифронтових областях.

За інформацією ФАО, найбільшими потребами, про які повідомили респонденти для продовження виробництва, є забезпечення добривами, паливом і насінням, доступ до кормів або фуражу, поповнення поголів'я тварин і доступ до ринків збуту.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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