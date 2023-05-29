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АНАЛІТИКА

Посівна кампанія в Україні наближається до фінішу: виконано майже 90% плану

10:15 29.05.2023 |

Новини АПК

 

Україна планує завершити посівну кампанію 5-10 червня, наразі план на 13 млн га виконано на майже 90%.

Про це повідомив перший заступник міністра аграрної політики Тарас Висоцький в ефірі телемарафону.

За його словами, план посівної, встановлений у 13 млн га, виконано вже на 85%, навіть ближче до 90%. Очікується, що першій половині червня посівна буде завершена повністю.

Заступник міністра уточнив, що посів ранніх ярих культур, таких як яра пшениця, ячмінь, горох, овес, уже завершено, а також завершено посів цукрових буряків в обсязі більшому, ніж торік.

"Цукру буде вироблено більш ніж достатньо", - зазначив перший заступник голови Мінагрополітики.

Наразі триває сівба пізніх культур - соняшнику, сої і також, частково, кукурудзи.

"Цього року частка олійних культур, а саме сої, соняшнику, ріпаку, збільшилася. Пов'язано це, перш за все, з вартісною логістикою, відповідно зміною сівозміни під культури, які мають більшу ціну за одну тонну, за одиницю вирученої продукції", - сказав Висоцький.

Також Висоцький поясним, що посівна подекуди відстає від середньостатистичного прогнозу до півтора-двох тижнів, але поки що це не критично.
За матеріалами: Економічна правда
 

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