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АНАЛІТИКА

Споживання молока в Україні впало за рік на 28%

17:23 26.05.2023 |

Новини АПК

 

За 2022 рік споживання молока та молочної продукції в Україні знизилось в середньому на 28%. Причиною послужила міграція основних споживачів (жінок та дітей) та зниження купівельної спроможності населення на тлі війни.

"Із 2019 року в Україні спостерігалась позитивна динаміка споживання молока та цільномолочної продукції. Однак у лютому 2022 року споживання по всіх категоріях продуктів, зокрема й твердих сирів, стрімко впало: від 18% до 20% - через міграцію населення та окупацію, ще 5-8% - через інфляцію і від 3% до 5% - унаслідок інших факторів, що негативно позначились на купівельній спроможності", - повідомила керівниця проєкту "Гуртовий збут молока" Олена Жупінас під час брифінгу.

За словами Жупінас, через побоювання, що виробництво молока в Україні може знизитись, переробні компанії весь зимовий період і навіть у березні намагались утримати ціну на молоко-сировину в надії, що ситуація на ринку зміниться, що повертатимуться люди і споживання в Україні зростатиме.

Проте через обставини переробники в квітні почали знижувати ціни.

"На сьогодні на внутрішньому ринку складається ситуація, коли споживання падає, але імпорт продуктів росте", - розповіла Жупінас.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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