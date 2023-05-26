Україна вже експортувала понад 44,7 мільйона тонн зернових

У поточному маркетинговому році (з 1 липня 2022 року по 26 травня 2023 року) Україна експортувала 44,796 млн т зернових та зернобобових.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Зазначається, що у 2022/2023 МР Україна експортувала 15,341 млн т пшениці, 2,625 млн т ячменю, 17,9 тис. т жита та 26,499 млн т кукурудзи.

Для порівняння: з липня 2021 року по 27 травня 2022 року Україна експортувала 46,784 млн т зернових та зернобобових у тому числі: 18,559 млн т пшениці, 5,676 млн т ячменю, 161,9 тис т жита та 22,082 млн т кукурудзи.

За 26 днів травня цього року з України було експортовано 2,91 млн т зернових та зернобобових (за 27 днів травня торік - 915 тис т), зокрема 943 тис т пшениці (у травні торік - 33 тис т), 160 тис т ячменю (у травні 2022 року - 8 тис т) та 1, 801 млн т кукурудзи (871 тис т). У травні цього року та у травні минулого року Україна не здійснювала експорт жита.

Від початку 2022/2023 МР Україна експортувала 139,8 тис. т борошна (у 2021/2022 МР - 70,8 тис. т).

Як повідомляв Укрінформ, за даними Всеукраїнської аграрної ради, до кінця поточного сезону в Україні залишається для експорту 10 млн т перехідних залишків зерна із минулих сезонів.